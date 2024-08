Tesla domina a experiência de carregamento de carros elétricos

A Tesla está no mercado dos elétricos há largos anos, sendo uma das marcas que mais palco lhes dá. Agora, um novo estudo indica que a empresa, dedicada quase exclusivamente à mobilidade elétrica, domina a experiência de carregamento.

Por ter sido uma das primeiras fabricantes a dedicar-se aos carros elétricos, a Tesla cimentou a sua posição nas várias frentes que compõem a mobilidade elétrica. De facto, conforme mencionado pelo Electrek, a abordagem inicial da empresa à experiência de carregamento, por exemplo, passou por pensá-la como um serviço para os proprietários e não como uma forma de ganhar dinheiro.

Desta forma, a Tesla conseguiu concentrar-se na criação de uma experiência quase perfeita, pelo menos, na perspetiva dos utilizadores. De recordar que, em 2022, a empresa montou uma piscina numa das suas estações de carregamento, em Hilden, na Alemanha, por forma a tornar o processo menos entediante para os condutores.

Com a experiência do condutor em mente, a Tesla desenvolveu a rede Supercharger, que permite efetuar viagens de longa distância. Depois, complementou-a com a rede Destination, que assegura carregamento assim que o condutor chega ao seu destino.

Embora tenham propósitos diferentes, ambas as redes de carregamento da Tesla foram reconhecidas pelos utilizadores, segundo um novo estudo da JD Power, que as coloca no topo da classificação das melhores redes de carregamento de nível 2 e nível 3.

Os proprietários da Tesla continuam satisfeitos com a rede Tesla Supercharger, como evidenciado por uma pontuação de 743, apenas 2 pontos abaixo de 2023. Os não proprietários de Tesla não estão tão satisfeitos ao usar um Tesla Supercharger (706), mas essa pontuação é 42 pontos mais alta do que a satisfação geral com os carregadores rápidos DC. As maiores diferenças entre a satisfação dos proprietários e dos não-proprietários de um Tesla residem na facilidade de pagamento e na facilidade de carregamento.

Explicou a JD Power, que utiliza dados da PlugShare, acrescentando que "a Tesla oferece aos seus proprietários uma capacidade de ligação e pagamento virtualmente automática que ainda não está disponível para os não proprietários", além de que "a sua rede de Superchargers é compatível com os conectores Tesla, enquanto os atuais veículos não Tesla requerem a utilização de um adaptador como parte do processo de carregamento".

Apesar da boa classificação, a Tesla tem visto a sua pontuação cair, de ano para ano. No início deste ano, por exemplo, o diretor-executivo da empresa, Elon Musk, decidiu despedir toda a equipa de carregamento - que foi responsável pelo desenvolvimento da consensual melhor rede do mundo.