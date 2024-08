WhatsApp volta a apostar na personalização no Android com uma novidade

A Meta está constantemente a tentar melhorar o WhatsApp, tanto no que oferece como na sua interface. O passado recente mostrou como está a preparar uma alteração profunda nesta última. Agora começa a apostar numa nova mudança, que vai trazer um nível de personalização elevado para o Android.

O WhatsApp continua a melhorar a experiência do utilizador, tendo adicionado novos recursos. Com a atualização mais recente, está planeado adicionar temas de chat à aplicação. Estes temas de chat do WhatsApp, que apareceram na versão beta, serão semelhantes a uma funcionalidade que os utilizadores do Instagram e do Facebook Messenger já experimentam há anos.

Esta nova funcionalidade, vista em versão beta, permitirá aos utilizadores alterar os ecrãs de chat e as cores das mensagens. Os temas de chat são uma funcionalidade do Instagram e do Facebook Messenger há muito tempo.

Agora os utilizadores do WhatsApp estão a preparar-se para desfrutar da mesma experiência. Com os temas, os chats do WhatsApp vão ficar mais coloridos e pessoais. Ao mesmo tempo, torna a experiência de utilização muito mais personalizada e ajustada de forma individual a cada utilizador.

Esta nova funcionalidade será uma grande inovação, principalmente para quem usa o WhatsApp de forma permanente e constante. A capacidade de fazer alterações no ecrã de chat será uma boa alternativa para os utilizadores que estão aborrecidos com o design simples e minimalista da aplicação.

Esta funcionalidade, que ainda está em desenvolvimento, foi inicialmente oferecida aos utilizadores beta. Quem quiser participar na versão beta pode registar-se neste programa através da Google Play Store. Assim, vão ter acesso a todas as novidades antes de estas serem abertas a todos.

Embora não haja informações claras sobre quando os temas de chat do WhatsApp estarão disponíveis para todos os utilizadores, tais características geralmente demoram algum tempo a passar da versão beta para a versão estável. Espera-se que os temas de chat estejam disponíveis para todos os utilizadores até ao final do ano.