Nomofobia: a ansiedade e o medo de ficar sem o telemóvel

A nomofobia, ou o irracional medo de ficar sem o seu dispositivo móvel, é um problema que se tem vindo a acentuar. Identificar que existe uma condição é o primeiro passo para começar a combater este tipo de dependência.

Sem telefone sentem-se "nus"

Nos últimos anos, a dependência da tecnologia, e em particular dos telemóveis, tornou-se uma preocupação crescente. Entre as diversas formas que esta dependência pode assumir, a nomofobia destaca-se como uma das mais preocupantes.

Esta condição lida com o medo irracional de ficar sem o telemóvel e é um problema cada vez mais comum na sociedade moderna.

O termo "nomofobia" é uma abreviação de "no mobile phobia" (fobia de não ter telemóvel) e foi conhecido pela primeira vez em 2008, durante um estudo realizado no Reino Unido que investigava a ansiedade causada pela falta de acesso ao telemóvel.

Como se manifesta a nomofobia?

Esta fobia é caracterizada por um desconforto ou ansiedade significativa quando a pessoa se encontra sem o telemóvel ou sem acesso à rede de internet.

Embora o telemóvel seja uma ferramenta útil e indispensável para a vida quotidiana moderna, a dependência excessiva pode levar a um estado psicológico em que a pessoa se sente incapaz de funcionar sem ele.

A nomofobia pode manifestar-se de várias maneiras, dependendo da gravidade do problema.

Ansiedade e stress: sentimentos de ansiedade, nervosismo ou pânico quando o telemóvel não está acessível, seja porque foi esquecido em casa, está sem bateria ou fora de cobertura de rede.

Verificação constante do telemóvel: uma necessidade compulsiva de verificar constantemente o telemóvel para ver notificações, mensagens ou atualizações, mesmo em momentos inapropriados, como durante conversas, reuniões ou enquanto se está a conduzir.

Isolamento social: paradoxalmente, apesar de estar sempre ligada, a pessoa com nomofobia pode começar a evitar interações sociais presenciais, preferindo a comunicação digital, o que pode levar ao isolamento social.

Dificuldade em desligar o telemóvel: a incapacidade de desligar o telemóvel, mesmo durante a noite, e o hábito de dormir com o dispositivo ao lado, verificando-o logo ao acordar.

Dependência emocional: a sensação de que o telemóvel é uma extensão do próprio corpo e de que, sem ele, a pessoa sente um vazio ou perda.

Comportamentos de risco: usar o telemóvel em situações perigosas, como ao volante, ou durante atividades que requerem atenção, ignorando os riscos associados.

Como ultrapassar a nomofobia?

Superar a nomofobia pode ser um desafio, mas com as estratégias certas, é possível reduzir a dependência do telemóvel e recuperar o controlo sobre a própria vida. Siga algumas dicas e estratégias que podem ajudar

Reconhecer o problema: o primeiro passo para ultrapassar a nomofobia é reconhecer que existe um problema. Muitas pessoas não se apercebem da extensão da sua dependência até que começam a experimentar ansiedade ou stress em situações em que o telemóvel não está disponível. Refletir sobre os próprios hábitos e perceber se existe um uso excessivo ou uma dependência emocional do telemóvel é fundamental. Estabelecer limites: uma das formas mais eficazes de combater o problema é estabelecer limites claros para o uso do telemóvel. Isto pode incluir definir horários específicos em que o telemóvel não deve ser usado, como durante as refeições, antes de dormir ou em reuniões sociais. Criar "zonas sem telemóvel" em casa, como o quarto ou a sala de jantar, pode ajudar a reduzir a dependência.

Praticar o “desligamento digital”: desligar o telemóvel ou deixá-lo em modo avião por algumas horas todos os dias pode ser uma boa prática para reduzir a ansiedade associada à nomofobia. Durante este tempo, a pessoa pode dedicar-se a atividades que não envolvam tecnologia, como ler um livro, passear, meditar ou passar tempo com a família e amigos.

Desenvolver outros interesses: outra das razões pelas quais as pessoas desenvolvem este problema é a falta de interesses fora do mundo digital. Cultivar hobbies e atividades que não envolvam o uso de tecnologia pode ajudar a desviar o foco do telemóvel. Isto pode incluir desportos, arte, música, jardinagem, entre outros.

Usar aplicações de monitorização: existem várias aplicações que podem ajudar a monitorizar e limitar o tempo de uso do telemóvel. Estas aplicações fornecem relatórios detalhados sobre quanto tempo é gasto em cada aplicação e podem alertar a pessoa quando está a ultrapassar os limites estabelecidos.

Apoio profissional: em casos mais graves, onde a ansiedade e o stress são intensos e afetam a qualidade de vida, pode ser necessário buscar apoio profissional. A terapia cognitivo-comportamental (TCC) tem-se mostrado eficaz no tratamento de fobias e dependências tecnológicas, ajudando a pessoa a identificar e modificar padrões de pensamento e comportamento prejudiciais.

A nomofobia é um reflexo da era digital em que vivemos, onde a conectividade constante se tornou a norma. Embora o telemóvel seja uma ferramenta indispensável para a vida moderna, é importante reconhecer quando o seu uso se torna excessivo e prejudicial.

Ao adotar estratégias para reduzir a dependência e promover um uso mais saudável da tecnologia, é possível superar este problema e restabelecer o equilíbrio entre a vida digital e a vida real.

Afinal, a verdadeira conexão não depende de um dispositivo, mas sim das relações e experiências que cultivamos no mundo à nossa volta.