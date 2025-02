Cão-robô ataca um drone. Sim, é a “brincar”, mas poderá ser um prenúncio da guerra a sério!

As guerras então cada vez mais tecnológicas, com máquinas a ocupar o lugar dos humanos. O futuro dos conflitos armados poderá estar nas mãos de robôs militarizados que matam civis. O vídeo a "brincar" poderá ser um prenúncio!

Vídeo inocente pode estar a mostrar um futuro próximo

Um vídeo viral da China suscitou novas discussões sobre o futuro do combate robótico, mostrando uma batalha dramática entre um drone e um cão robô, em que ambas as máquinas disparam fogo de artifício uma contra a outra.

Tendo em conta alguns dos outros vídeos que vimos recentemente sobre a corrida robótica da China, este vídeo realça ainda mais os rápidos avanços na tecnologia de guerra autónoma.

O vídeo, que pode ser visto na imagem abaixo, mostra um cão-robô Unitree armado com um lançador de fogo de artifício que tem como alvo um drone voador que manobra no ar enquanto dispara de volta com o seu próprio fogo de artifício.

Guerra sem humanos a segurar as armas

Ainda não é claro se estas duas máquinas foram operadas autonomamente ou através de controlo remoto, uma vez que se pode ver claramente uma pessoa a segurar uma configuração remota num ponto do vídeo.

No entanto, com base nos movimentos que o cão robô faz durante a sua batalha com o drone, parece que o cão - pelo menos - pode ter sido alimentado por IA. E é a capacidade do cão não só de seguir o rasto, mas também de atacar e fugir, que sugere que os sistemas de combate alimentados por IA não estão longe da realidade.

A IA já permitiu a criação de sistemas de armas capazes de identificar e atingir alvos sem intervenção humana.

De facto, os sistemas de defesa antimísseis terra-ar já funcionam de forma autónoma, detetando e intercetando ameaças mais rapidamente do que os operadores humanos. Além disso, já vimos um drone de ataque com IA capaz de reconhecer os rostos das pessoas.

Robôs e IA: as novas armas das guerras tecnológicas

Esta última demonstração pode ser encenada, mas as forças armadas de todo o mundo estão a investir cada vez mais em sistemas de combate autónomos.

Aliás, já vimos máquinas como o cão-robô que lança-chamas a ser posto à venda. E será apenas uma questão de tempo até que alguém faça um grande avanço.

As forças armadas dos EUA já estão à procura de formas de desenvolver as suas próprias estratégias de campo de batalha baseadas em IA, enquanto outras nações, como a China, estão claramente a explorar a vigilância robótica, enxames de drones e veículos de combate não tripulados.

Tudo isto em conjunto pode levantar preocupações estratégicas críticas - para não falar das preocupações éticas que advêm de colocar uma arma nas mãos figurativas de um robô.

As preocupações com as salvaguardas e os regulamentos, bem como a responsabilidade por danos (colaterais) não intencionais, já estão a agitar-se em vários sectores da comunidade de engenheiros. Outros estão mesmo a questionar se robôs como os apresentados neste confronto entre um cão robô e um drone devem poder decidir quando atacam ou não os alvos.

Aplicações reais da IA em combate

Embora os robôs que lutam com fogo de artifício possam parecer "inocentes" eles são apenas uma prova de conceito que irá tornar-se mais complexa e generalizada.

A ascensão da guerra autónoma com drones, sentinelas robóticas e sistemas de mira assistidos por IA está a transformar a estratégia militar e este último vídeo pode ser apenas um vídeo disparatado do que muitos já esperam que venha a acontecer.