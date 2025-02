Days Gone Remastered já tem data de lançamento

Um dos grandes jogos da Playstation, lançado em 2019 pelos Bend Studio, encontra-se prestes a regressar. Days Gone, a aventura pós apocalíptica na qual o jogador tem como companhia ... uma moto, vai regressar com Days Gone Remastered.

Days Gone, foi lançado em 2019, ou seja há 6 anos atrás e o sucesso que obteve deixou bem claro o valor que o jogo teve. E, a avaliar pelas novidades recentes... ainda tem.

Sim, Days Gone, prepara-se para chegar à Playstation 5 numa versão remastered que traz várias melhorias a um jogo que, já por si, se encontra bastante bom e ainda bastante atual.

Aliás, essa foi uma das principais polémicas que em acompanhado o anuncio desta versão remasterizada. Days Gone, com apenas 6 anos de vida, ainda se encontra bastante bom para se mostrar nas consolas atuais. Tudo bem que é inegável que uma remasterização traz muitas novidades, quer em termos de performance, quer em termos gráficos mas, muitos dos jogadores preferiam ter um Days Gone 2.

Seja como for, Days Gone Remastered está a caminho e é já no próximo dia 25 de abril deste ano que será lançado.

Os jogadores encarnam o papel do motard Deacon St. John que procura desesperadamente pela sua mulher, dada como morta. A ação decorre num mundo pós apocalíptico totalmente aberto à exploração, no qual uma pandemia transformou grande parte dos seres humanos em zombies.

Deacon St. John é acompanhado na sua demanda pela sua fiel motorizada que assume uma particular importância no decorrer do jogo.

Esta versão remasterizada de Days Gone traz consigo várias melhorias técnicas e novos modos de jogo:

Gráficos Aprimorados: Maior distância de renderização da folhagem, iluminação e sombras mais realistas.

Modos de Desempenho: Opções para priorizar resolução ou taxa de quadros, incluindo suporte a VRR para TVs compatíveis.

O Bend Studio expandiu as opções de acessibilidade para que mais jogadores possam desfrutar de Days Gone Remastered. Entre as novas funções estão:

Modo de Alto Contraste

Ajustes de Velocidade do Jogo

Narração da Interface

Alertas Sonoros para Colecionáveis

Remapeamento de Controlos

Controlos do Campo de Visão

Por outro lado, também chegam novos modos de jogo:

Ataque da Horda: Modo de sobrevivência contra hordas de inimigos

Modo de Morte Permanente: Desafio onde a morte implica reiniciar a campanha

Modo Speedrun: Competição para completar a história no menor tempo possível

Modo Foto melhorado – Mais ferramentas para capturar momentos épicos. A nova versão do Modo Foto inclui opções como ajuste da hora do dia, um sistema de iluminação de três pontos e a possibilidade de adicionar logótipos personalizados.

Por fim, o título também tira partido das funcionalidades do comando DualSense, oferecendo uma experiência ainda mais imersiva com feedback háptico e gatilhos adaptáveis. Os jogadores sentirão a vibração do motor da mota de Deacon St. John ao acelerar, a resistência das armas e os efeitos meteorológicos, como a chuva e os trovões. Além disso, nos combates contra hordas de inimigos, o feedback háptico será intensificado para aumentar a sensação de perigo.

Lançamento no PC

O Bend Studio também confirmou que todo o conteúdo e melhorias de Days Gone Remastered estarão disponíveis na versão para PC no mesmo dia 25 de abril de 2025.

Os jogadores de PC poderão adquirir o DLC Broken Roads por 10€, que incluirá: