Chegou a nova Bimby TM7… a tecnologia de ponta na cozinha

A Bimby é um robot de cozinha multifuncional fabricado pela empresa alemã Vorwerk. Este equipamento combina várias funções num único dispositivo. A empresa lançou agora a Bimby TM7.

Mas o que é a Bimby?

É um robot de cozinha que combina várias funcionalidades. Com esta tecnologia é possível cozinhar, misturar, picar, bater, amassar, cozinhar a vapor, entre outras.

Esta máquina facilita a preparação de refeições, oferecendo receitas guiadas passo a passo através do seu ecrã tátil e ligação Wi-Fi.

Bimby TM7 com IA

A empresa alemã lançou agora a Bimby TM7. Esta combina tecnologia de última geração com um design moderno e sofisticado e oferece aos utilizadores uma experiência de cozinha ainda mais intuitiva e versátil.

Segundo os seus criadores, esta nova Bimby é muito mais do que um simples robot de cozinha - é um ecossistema inteligente que está em constante evolução.

O “conceito de plataforma” da nova Bimby torna possível, entre outras coisas, adicionar gradualmente desenvolvimentos de software sob a forma de atualizações. Ao mesmo tempo, o modelo serve de base para futuras inovações de IA.

Preto é a nova tendência da "cozinha eletrónica"

A Vorwerk refere que pela primeira vez, o novo e elegante design preto não só sublinha o carácter moderno da TM7, como também permite uma produção mais sustentável graças à utilização de materiais reciclados.

Contudo, o que sobressai neste equipamento é o seu ecrã tátil de 10 polegadas. Este "tablet" além de permitir um controlo mais intuitivo, assegura uma orientação otimizada do utilizador, enquanto as novas funcionalidades tornam a experiência de cozinhar ainda mais versátil.

Uma das suas grandes vantagens é a integração profunda no portal de receitas digitais Cookidoo. Sim, porque só a Bimby não traz a experiência total de cozinha automatizada. Aliás, a integração com este "livros de receitas multimédia" traz facilidade, usabilidade e inteligência à cozinha no dia a dia.

O que traz de novo a TM7

Um ecrã tátil de 10 polegadas, significativamente maior em comparação com o modelo anterior, permite uma utilização semelhante à de um tablet, uma melhor legibilidade e uma integração perfeita entre a Bimby e o Cookidoo.

A Bimby espelha ações em tempo real, como pesar ingredientes e orientar cada passo para uma execução perfeita.

Resultados de cozedura perfeitos, independentemente do tipo de ingredientes usados, são garantidos, também graças ao novo motor potente e silencioso desenvolvido pela Vorwerk.

Perfis de utilizador personalizados e receitas personalizáveis através da plataforma digital de receitas Cookidoo.

Um inovador mecanismo de bloqueio que permite o revolucionário Modo Sem Tampa.

Arquitetura da plataforma modular que permite melhorias futuras, como assistentes de cozinha suportados por IA e controlo por voz.

Integração perfeita com smartphones e PCs para uma experiência culinária melhorada.

E preço, vamos mesmo falar disso?

A empresa começa hoje à fase de Pré-venda – os Clientes interessados podem agora encomendar a Bimby TM7. Mas, para adquirir este robô de cozinha multifuncional, o cliente terá de desembolsar 1.549 euros. As entregas começam em junho.