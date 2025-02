Fortinet inaugura o seu primeiro Data Center em Espanha

Investimento acima dos 40 milhões de euros reforça compromisso com a cibersegurança em Espanha, onde já tem escritórios em Madrid, Barcelona, Sevilha, Bilbau e Múrcia.

Datacenter da Fortinet em Espanha custou 40 milhões de euros

A Fortinet, líder global em cibersegurança que promove a convergência entre redes e segurança, anunciou a abertura do seu primeiro Data Center em Espanha. O anúncio insere-se na estratégia global da empresa que visa expandir a presença do Fortinet Cloud Point-of-Presence (PoP), promover a inovação e melhorar a colaboração entre clientes, parceiros e colaboradores.

Situado na localidade de Torija (Guadalajara), o Campus, representa um investimento de mais de 40 milhões de euros, e é composto por dois edifícios, recentemente renovados, que ocupam uma superfície de 11.250 metros quadrados e com uma potência de 7 megawatts. O Data Center será composto pelos seguintes elementos:

Fortinet Cloud Point-of-Presence (PoP), melhorado quer pela própria tecnologia ASIC da Fortinet, disponível nos equipamentos da empresa. A partir deste Data Center, a Fortinet irá expandir a sua oferta global de cloud e disponibilizar um conjunto de soluções de Software-as-a-Service (SaaS) e SASE para responder às necessidades dos seus clientes. O objetivo passa por proporcionar uma experiência de utilizador superior, ao mesmo tempo que se reforça a postura de segurança e se obtém poupanças de custos significativas. Executive Briefing Center: Este é um espaço essencial onde serão organizadas demonstrações e reuniões com clientes e parceiros para cultivar relações de longo prazo e promover uma maior colaboração entre as organizações

O novo Data Center, com um nível de certificação Tier 3 e certificação ENS High Category para serviços, reforça o compromisso da Fortinet de impulsionar a inovação e o investimento em cibersegurança em Espanha. Para além disso, a empresa espera que se torne um estímulo para o ecossistema tecnológico da região. As novas instalações irão oferecer um conjunto alargado de soluções de SaaS e SASE para Portugal, França e Alemanha, para onde oferecerá serviços de recuperação de incidentes (DR).

As instalações refletem os esforços contínuos da Fortinet em operar de forma mais sustentável, incorporando um design de baixas emissões de carbono com classificação B de acordo com o sistema de classificação espanhol de eficiência energética de edifícios (Certificado De Eficiencia Energetica De Edificios), painéis fotovoltaicos para produzir energia renovável no local e arrefecimento de ar indiretos (IAC) para uma troca de calor mais eficiente. Estas caraterísticas ajudam a alcançar uma Eficácia de Utilização de Energia (PUE) de 1,1, com apenas 10% da energia utilizada para arrefecimento. Estas medidas apoiam o objetivo mais amplo da Fortinet de fazer a transição para 100% de energia renovável e alcançar zero emissões para os scope 1 e 2 até 2030.

Joe Sarno, EVP International, Fortinet afirma que: “O nosso investimento neste novo espaço reflete o compromisso de longo prazo da Fortinet em melhorar a sua oferta em termos de inovação e em fornecer soluções e apoio de topo aos seus clientes na Europa e no mundo. Estamos muito satisfeitos por estarmos a reforçar a nossa presença na região como um hub de negócios e tecnologia.”

Acacio Martin, VP Iberia, Fortinet destaca que: “Esta instalação em Espanha não só nos permite oferecer experiências e soluções inigualáveis para proteger os nossos clientes - especialmente aqueles em sectores altamente regulamentados que exigem um controlo localizado sobre os seus dados e operações de segurança - como também demonstra a nossa dedicação à sustentabilidade através da sua arquitetura energeticamente eficiente e capacidades de energia renovável.”