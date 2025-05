Ex-trabalhadores da SpaceX sentem que Musk abandonou a empresa e imploram-lhe que volte

A contagem decrescente para o nono voo experimental da Starship aproxima-se do fim, mas o ambiente na SpaceX de Elon Musk parece não ser o melhor. Alegações de ex-colaboradores pintam um quadro preocupante das condições laborais na Starbase, o que levanta questões sobre o impacto na empresa e no seu programa espacial.

Tensão pré-lançamento da Starship

Faltam poucos dias para o que se espera ser o nono voo de teste da Starship. Está agendado, segundo este aviso, para a próxima quarta-feira, 21 de maio; e a tensão é palpável. Este nervosismo não advém apenas do facto de as duas Starships anteriores terem explodido antes de atingirem a altitude programada, mas também porque a situação na Starbase não é a melhor.

Nos últimos dias, surgiram acusações sobre uma gestão deficiente na Starbase, especialmente desde que Elon Musk decidiu dedicar mais tempo à Casa Branca do que à sua empresa.

Denúncias publicadas principalmente no X apontam para uma cultura laboral tóxica, graves falhas de segurança e um comportamento questionável por parte das chefias, fatores que estarão a minar o moral dos colaboradores e a colocar em risco o futuro da empresa.

O retrato sombrio da Starbase por ex-colaboradores

As alegações, provenientes sobretudo de Morgan Wyatt Khan e Dylan Small, ambos antigos colaboradores da SpaceX, pintam um cenário desolador na Starbase, complexo que Elon Musk está a edificar no Texas, junto à fábrica e às instalações de lançamento da Starship - o foguetão mais alto e potente do mundo.

O que deveria ser um polo de entusiasmo e inovação parece ter-se convertido, para alguns, num ambiente de trabalho hostil.

Morgan Wyatt Khan, que trabalhava na instalação de motores na Starship, lamenta ter sido forçado a abandonar um trabalho que amava devido ao "comportamento repugnante e desmoralizador da direção". Nas suas mensagens, apela a uma auditoria à Starbase e denuncia a falta de conhecimentos técnicos e de respeito pelo hardware por parte de alguns trabalhadores.

Relata também ter presenciado furtos e situações de risco, como a exposição indevida a nitrogénio ou a presença de "pedras, parafusos, lixo e detritos humanos" no interior dos foguetões. Khan chega a questionar se os problemas de segurança, como os relacionados com sistemas hidráulicos defeituosos ignorados pelas chefias, se devem a um design negligente ou ao facto de "Elon ter deixado a SpaceX em piloto automático enquanto se dedica às suas outras aventuras".

Uma gestão "terrível" e falta de apoio

Dylan Small, que integrou as equipas do Falcon 9 e posteriormente da Starship, classifica a gestão de Starbase como "terrível". Small partilhou como contraiu tuberculose durante a sua permanência na Starbase e a forma "absolutamente inaceitável" como a empresa lidou com a situação, com "zero apoio real e uma completa falta de atenção".

Small denuncia ainda que engenheiros se apropriavam de ideias alheias, que os seus pedidos para estabelecer horários mais eficientes foram rejeitados e que nunca antes testemunhara "tanta rotatividade de pessoal e disfunção administrativa". Conclui, referindo que "amigos com mais de 15 anos na SpaceX se interrogam sobre o que diabo se passou".

O moral está em baixo. As pessoas estão esgotadas e começam a sentir-se abandonadas. Por favor, volta e percorre as instalações. Fala com os técnicos, os soldadores, os operadores de gruas, os inspetores de qualidade. Todos continuam a acreditar na missão. Precisam de ti para ajudar a reacender a chama.

Escreve Small numa mensagem dirigida a Elon Musk. A situação atingiu um ponto tal que o próprio Musk respondeu às acusações, confirmando que estará na Starbase na próxima semana para uma conversa com os colaboradores antes do lançamento.

Será Musk a solução da SpaceX?

Esta é a grande questão. A incursão de Elon Musk na esfera política e as suas declarações controversas sobre temas como imigração ou ideologia de género têm levado a que, mesmo dentro das suas empresas, exista uma crescente divisão de opiniões sobre a sua figura.

Acresce que Musk não é propriamente conhecido por promover uma cultura laboral saudável e agradável. O seu estilo cai mais para a microgestão e para o excesso de trabalho, tomando como exemplo a sua aversão a férias e as noites que afirma ter dormido nas suas empresas.

No final de contas, o moral dificilmente melhorará a menos que o nono voo da Starship seja bem-sucedido. Às explosões dos voos anteriores somam-se os problemas com um motor num teste de ignição recente. A SpaceX necessita que este próximo teste da Starship cumpra os seus objetivos.

