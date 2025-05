A Internet está a fazer uma roadtrip num carro que não existe. Junte-se!

Espaço de milhares de milhões de utilizadores, a Internet é casa de muitas coisas, das mais normais às mais sinistras. Neste website, há um sem número de pessoas dentro de um carro que não existe, a percorrer ruas do mundo inteiro. Parece confuso? Ora espreite!

As viagens com o carro cheio podem ser extenuantes, ainda mais se todos decidirem opinar. Inimaginável será um carro com 100, 500 ou mais pessoas a tomar decisões.

Na Internet, onde a criatividade é o limite, há uma viagem a acontecer: o carro não existe e as decisões são tomadas democraticamente pela quantidade de pessoas que estiver dentro do carro naquele momento.

Entre no carro e junte-se à roadtrip

Permitindo que qualquer pessoa entre no carro imaginário, a Internet Roadtrip é uma experiência curiosa, que se vive de captura de ecrã em captura de ecrã, num cenário oferecido pelo Google Street View.

Qualquer pessoa que entre no website pode votar para decidir a direção que o carro deve tomar, que estação de rádio deve tocar e se se deve ou não buzinar.

O website conta os votos em cada nova secção do Google Street View e toma uma decisão sobre para onde levar o carro a cada oito segundos. Depois, avança alguns metros.

Os passageiros juntam-se todos no banco de trás imaginário, enquanto um volante na parte inferior do ecrã se desloca da esquerda para a direita à medida que os votos chegam, indicando a direção que o carro vai tomar.

No canto superior direito, uma janela reúne os votos à medida que vão chegando e outra indica o endereço exato do carro. As estações de rádio são selecionadas a partir de streams na Internet próximos da localização do carro.

No canto inferior esquerdo do ecrã, aparece um mapa que mostra a localização atual do carro. À medida que se desloca, traça uma linha vermelha para mostrar onde já esteve.

Conforme partilhado pelo 404 Media, que disse ter apanhado 900 pessoas dentro do carro, a Internet Roadtrip começou na terça-feira passada, em Boston, e está, no momento da escrita deste artigo, no Maine, nos Estados Unidos.

Ao órgão de comunicação social independente, o programador Neal Agarwal revelou que se inspirou no Twitch Plays Pokémon e no /r/Place do Reddit.

Acho que as experiências partilhadas na Internet são muito divertidas, especialmente quando há um objetivo comum. Há muito tempo que tenho a ideia de "Twitch plays self-driving car", mas isso provavelmente não é legal nas ruas, por isso esta é a segunda melhor opção.

Além do website, existe ainda um servidor Discord para a Internet Roadtrip, no qual todos os que estão a votar se podem reunir para discutir para onde levar o carro.

Participe na viagem!