Starship explode durante o seu sétimo voo de teste, mas deu espetáculo

Depois de ter sido adiado várias vezes, o sétimo voo de teaste da Starship realizou-se esta madrugada. Os resultados estão longe dos pretendidos pela SpaceX, mas ainda assim teve sucesso em algumas áreas. O mais importante foi mesmo a captura do Super Heavy, algo que é sempre espetacular.

O sétimo voo de teste da Starship terminou numa explosão não esperada. O estágio superior do veículo passou por uma rápida desmontagem não programada durante a sua queima de subida sobre o Oceano Atlântico. Claro que este não era o resultado esperado, mas ainda assim deu informações importantes à SpaceX.

Elon Musk publicou um vídeo do evento, onde mostra destroços a espalharem-se e a iluminar o céu. Durante a transmissão deste voo de teste, a equipa de comunicação da SpaceX, revelou que “viram os motores a parar na telemetria” no final da queima de subida e que acabaram por perder o contacto com a nave, chamado de estágio superior do veículo. A SpaceX continuará a rever os dados do teste para compreender a causa raiz da explosão.

A Administração Federal de Aviação emitiu um comunicado após o incidente, alertando para a queda de destroços em determinadas zonas. A SpaceX disse antes do teste que pretendia “lançar uma nave de nova geração com atualizações significativas”. Revelou ainda que este voo deveria realizar o primeiro teste de carga útil da Starship com a ajuda de 10 simuladores Starlink.

Apesar do estágio superior da nave ter explodido, o teste ainda foi parcialmente um sucesso. Os motores Raptor da nave dispararam durante a queima de subida antes de a equipa de terra perder o contacto com ele por volta dos 8 minutos de voo.

Ainda dentro deste teste, houve outro sucesso importante para as aspirações da SpaceX. A empresa de Elon Musk conseguiu também recuperar o Super Heavy, capturando o primeiro estágio do veículo com os braços mecânicos na sua torre de lançamento Starbase. Esta foi a segunda vez que esta manobra foi realizada.

A cada novo teste a SpaceX testa a Starship e o Super Heavy para criar a sua proposta para as viagens no espaço. Não existe para já informações sobre os próximos testes, mas certamente que muito em breve vão surgir novidades.