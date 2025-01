Criador do Android acusa! Erro de Bill Gates custou 400 mil milhões à Microsoft

Bill Gates reconheceu durante uma entrevista qual foi o maior erro que cometeu na Microsoft. O Android está no centro desta situação que se passou há muitos anos. O criador do Android não hesitou em vir a público gozar através das redes sociais vários anos após esta confissão. Saiba mais sobre este caso.

Erro de Bill Gates custou 400 mil milhões

No início, o Android esteve no limbo entre a Microsoft e a Google. Foi aí que esteve o erro de Bill Gates ao não apostar neste sistema, fazendo com que a Google o mantivesse e obtivesse o desempenho que tem hoje. Foi durante uma entrevista que o fundador da Microsoft reconheceu que o maior erro que cometeu “foi a má gestão em que me envolvi e que fez com que a Microsoft não fosse aquilo que o Android é”.

Esta má gestão fez com que a Google desenvolvesse o Android antes da Microsoft, e alcançasse o grande sucesso que tem hoje. Para além dos benefícios que o Android oferece hoje em dia por ser o sistema com maior quota de mercado. É por isso que uma má decisão e problemas com as leis anti-concorrência fizeram com que esta operação não fosse encerrada.

Criador do Android não perdeu tempo

A melhor parte desta história surge quando o cofundador do Android aparece a comentar estas palavras através da sua conta no X. Numa publicação feita detalha que o seu objetivo ao desenvolver o Android foi evitar que a Microsoft controlasse os telefones “como fazia com os computadores, sufocando a inovação”.

Esta preocupação de que a Microsoft controlasse o mundo móvel é ainda grande e isso é fácil de perceber. O cofundador do Android afirma que “Peço desculpa, Bill, mas és mais responsável pela perda de 400 mil milhões de dólares do que pensas”.

Uma perda enorme da Microsoft

Embora a Microsoft tenha tentado fazer algo semelhante com o Windows Phone, isso não resultou como sabemos. Para Bill Gates só há espaço no mercado para um sistema operativo diferente do iOS. E isto é algo que equivale a 400 mil milhões de dólares que se perderam com esta má decisão de há 20 anos. A situação é relatada da seguinte forma:

O maior erro de todos foi a má gestão que cometi, que fez com que a Microsoft não fosse o que o Android é, o que significa que o Android é a plataforma padrão para telefones que não são da Apple. Na realidade, é um mercado em que o vencedor leva tudo. Se tiver metade das aplicações ou 90% delas, estará no caminho da ruína total. Há espaço para exatamente um sistema operativo que não seja da Apple, e quanto vale isso? 400 mil milhões de dólares que seriam transferidos da empresa G [Google] para a empresa M [Microsoft].

Para Bill Gates, este é um dos seus maiores erros da história. Não tem dúvidas de que se tivesse chegado ao mercado mobile antes da Google, a Microsoft seria a empresa que estaria a dominar hoje. O erro foi deixar a Google com o Android gratuito até desenvolver o Windows Phone.