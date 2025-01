Telo MT1: a carrinha elétrica urbana mais eficiente do mundo

Chama-se Telo MT1 e é anunciado como sendo a carrinha elétrica, urbana e de aventuras com o melhor desempenho, quando o assunto é a eficiência. Incorpora painéis solares integrados na cabina e é fabricada segundo normas rigorosas.

Painéis solares para aumentar a autonomia

Sim, parece que a técnica de colocar painéis solares nos veículos elétricos tende a ganhar tração. Esta carrinha, a Telo MT1, contará com painéis solares fornecidos pela Aptera, capazes de gerar até 200 watts e adicionar entre 1 e 2 kWh de energia à bateria por dia.

Telo MT1: um passo em direção à sustentabilidade nos veículos elétricos

A camioneta elétrica Telo MT1, reconhecida pela sua eficiência e design compacto, deu mais um passo rumo à sustentabilidade ao anunciar a integração de painéis solares fornecidos pela Aptera, uma empresa também inovadora no setor de veículos elétricos.

Inovação solar para maior autonomia com design compacto

A Telo planeia oferecer três configurações de painéis solares: um kit de teto integrado na cabina, uma cobertura solar para a caixa de carga (tonneau cover) e uma carapaça solar para uso em modo camper. Estes painéis podem gerar até 200 watts em condições ideais de luz solar, fornecendo entre 1 e 2 kWh adicionais de energia à bateria diariamente.

Embora não substituam a necessidade de carregamento convencional, representam um avanço significativo na autonomia diária, especialmente para utilizadores que operam em climas ensolarados.

Apresentada em 2023, a Telo MT1 destaca-se pelo seu design compacto e altamente funcional. Com apenas 3,86 metros de comprimento, é comparável ao tamanho do Mini Cooper SE, mas sem comprometer a capacidade. A camioneta pode transportar cinco adultos e dispõe de uma caixa de carga com 1,52 metros.

Graças ao seu design de porta intermédia (mid-gate), pode acomodar objetos longos, como uma prancha de surf de 2,74 metros ou uma placa de contraplacado de 1,22 x 2,44 metros.

Além disso, a Telo oferece duas opções principais de motorização:

Versão padrão : Motor traseiro de 224 kW (300 cv) com uma autonomia de até 418 km.

: Motor traseiro de 224 kW (300 cv) com uma autonomia de até 418 km. Versão de alto desempenho: Sistema de duplo motor com tração integral, 373 kW (500 cv) e uma autonomia máxima de 563 km, graças a um pacote de baterias de maior capacidade.

A capacidade de reboque também impressiona, alcançando um máximo de 2.994 kg na versão de duplo motor, posicionando a MT1 como uma camioneta versátil e eficiente.

Uma alternativa sustentável, mas nem tanto acessível!

O preço inicial da Telo MT1 na versão com motor único é de 37.800 euros, enquanto a versão de duplo motor custa 42.169 euros.

É possível adicionar um pacote de baterias de maior capacidade por 3.646 euros adicionais. Apesar do preço competitivo, a Telo garante que a MT1 mantém qualidade e desempenho, apresentando-se como uma opção atrativa para quem procura veículos elétricos práticos e sustentáveis.

Entretanto, a Aptera continua a trabalhar no seu veículo elétrico de três rodas com painéis solares integrados. Apesar de enfrentar atrasos significativos na produção, a conclusão do seu primeiro veículo de pré-produção em 2024 representa um avanço crucial. Este progresso reforça a fiabilidade dos painéis solares que a Aptera fornecerá à Telo.

A combinação das tecnologias da Telo e da Aptera evidencia uma tendência para maior autossuficiência energética no setor dos veículos elétricos. Embora persistam desafios técnicos e económicos, estas inovações abrem caminho para um futuro mais sustentável, onde os veículos dependerão menos da infraestrutura de carregamento tradicional.

Com o seu design compacto, funcionalidade excecional e incorporação de energia solar, a Telo MT1 não só redefine as expectativas para as camionetas elétricas, mas também torna-se um símbolo do progresso rumo a um transporte mais ecológico e eficiente.