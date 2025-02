Apple quer transformar o seu iPhone num telecomando universal para vários dispositivos

A Apple está a desenvolver uma nova tecnologia que poderá simplificar a gestão dos dispositivos dentro de portas. Um recente pedido de patente descreve um sistema, eventualmente um iPhone, que permite controlar vários aparelhos domésticos.

O iPhone já permite realizar diversas ações, mas a Apple quer expandir ainda mais as suas capacidades.

Segundo esta patente, o iPhone poderá tornar-se num telecomando universal capaz de controlar vários dispositivos em casa, não apenas os da Apple.

O iPhone como um telecomando universal

Atualmente, para interagir com um dispositivo, é necessário tocá-lo ou utilizar uma aplicação. A Apple quer mudar isso, permitindo que os utilizadores simplesmente apontem um “dispositivo de comunicação sem fios” (presumivelmente um iPhone) para um objeto para o controlar.

A patente, intitulada “Controlo de Dispositivos Eletrónicos com Base na Distância Sem Fios”, apresenta uma solução onde o smartphone deteta a intenção do utilizador e age em conformidade.

O sistema baseia-se na proximidade e na orientação do telefone. Por exemplo, ao apontar o iPhone para uma televisão, seria possível mudar de canal ou ajustar o volume sem abrir uma aplicação.

Da mesma forma, poderia ser utilizado para controlar um aspirador robô, um alarme inteligente ou qualquer outro dispositivo compatível.

A Apple justifica esta inovação afirmando que os métodos atuais de controlo de dispositivos resultam em “interações frustrantes, que podem prejudicar a experiência do utilizador”.

Esta nova abordagem eliminaria gestos e ações desnecessárias, tornando tudo mais intuitivo.

Um novo passo para a domótica da Apple?

Para evitar comandos acidentais, a Apple prevê um sistema de validação. O iPhone teria de confirmar se o utilizador tem permissão para controlar o aparelho em questão.

Nalguns casos, essa verificação inicial poderia eliminar a necessidade de introduzir códigos ou utilizar autenticação biométrica para determinadas ações, à semelhança do que já acontece com o Apple Watch ao desbloquear um Mac automaticamente.

O iPhone já pode ser utilizado como telecomando para a Apple TV 4K, mas as interações estão limitadas a funções básicas, como controlar a interface, pausar ou reproduzir conteúdos e introduzir texto.

Se esta patente se tornar realidade, as possibilidades de interação com objetos do dia a dia serão muito maiores, especialmente no campo da domótica.

A Apple parece estar a apostar seriamente neste setor e poderá lançar uma nova gama de acessórios inteligentes, incluindo um ecrã inteligente em 2025 e câmaras de vigilância para casa.

Este novo sistema de controlo pode ser a peça que faltava para integrar melhor o iPhone com o ecossistema doméstico inteligente da Apple.