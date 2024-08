Dragon Age: The Veilguard com data anunciada

O próximo titulo da série Dragon Age, The Veilguard, já tem data de lançamento oficial. O regresso de um dos melhores RPGs de sempre... vamos ver.

Dragon Age é um ícone no que respeita a RPGs de fantasia e este ano vai voltar em força, com Dragon Age: The Veilguard.

Com o ADN da Bioware por detrás, Dragon Age: The Veilguard marcará uma nova etapa na série e as expetativas estão em altas.

Com o anuncio da data de lançamento, foi também revelado um novo trailer que revela as consequências do ritual interrompido de Solas, enquanto os membros da Veilguard têm de lutar contra os antigos deuses élficos.

Em Dragon Age: The Veilguard, os jogadores vão assumir o papel de Rook, um protagonista totalmente personalizável que tem de reunir a sua equipa e tornar-se no herói de que Thedas precisa numa época em que as lendas nascem ou são assassinadas.

Junto com Rook na sua luta contra os deuses élficos corruptos está um elenco de sete companheiros fascinantes, cada qual proveniente de uma fação icónica do mundo de Dragon Age . Para além das suas histórias e motivações pessoais, os companheiros Bellara, Davrin, Emmrich, Harding, Lucanis, Neve e Taash trazem habilidades de combate e equipamento únicos, que Rook tem de usar estrategicamente na sua luta pelo futuro de Thedas.

"Como alguém que tem trabalhado no Dragon Age há mais de 15 anos, sei o quanto a nossa comunidade tem ansiado por este dia, e estou tão entusiasmado por partilhar e celebrar que Dragon Age: The Veilguard será oficialmente lançado a 31 de outubro", disse John Epler, Diretor Criativo de Dragon Age: The Veilguard. "Sê quem queres ser, num mundo cheio de aventura e perigo. Por isso, quer sejas um Guerreiro, um Rogue ou um Mago, mal podemos esperar que te equipes, reúnas o teu grupo e partas para mais uma aventura emocionante em Thedas neste Halloween".

Como um RPG centrado nas personagens, Dragon Age: The Veilguard oferece uma experiência criada a partir dos laços de uma narrativa rica e da construção de mundos de fantasia pelos quais a série é conhecida. Nesta aventura ousada e heroica, os jogadores irão viver histórias expansivas e dinâmicas que lidam com o amor, a perda e escolhas complexas que afetam as relações e o destino de cada membro da Veilguard. Ao verdadeiro estilo do Dragon Age, estes laços de companheirismo são a base sobre a qual se desenvolve a viagem de Rook, e será o jogador que determinará o desfecho da sua história pessoal.

Dragon Age: The Veilguard será lançado globalmente a 31 de outubro de 2024 para PlayStation 5, Xbox Series X e PC através do Steam (Compatível com Deck), EA app e Epic Games Store.