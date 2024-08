“Taxa Zero ao Volante” arranca hoje! Saiba os locais de fiscalização

A Sinistralidade Rodoviária é um problema de saúde pública: todos os anos morrem 1,35 milhões de pessoas em todo o mundo. A campanha "Taxa Zero ao Volante" começa hoje e vai ter incidência na fiscalização dedicada à condução sob efeito do álcool.

A campanha 'Taxa Zero ao Volante', que decorre entre 20 e 26 de agosto, será a oitava do ano no âmbito do Plano Nacional de Fiscalização (PNF) 2024 da ANSR, que prevê 12, uma por cada mês até ao final do ano.

Taxa Zero ao Volante: O álcool e o risco de acidente...

Em Portugal, a condução sob o efeito do álcool é responsável por mais de uma em cada 5 mortes em acidentes rodoviários.

Com uma taxa de álcool no sangue de 0,5 g/l, o risco de sofrer um acidente grave ou mortal duplica.

O consumo de álcool diminui o campo visual, atrasa a capacidade de decidir e de reagir atempadamente e descoordena os movimentos.

A relação entre o que se bebe e a taxa de álcool no sangue depende de vários fatores: idade, género, peso, altura, metabolismo, os alimentos ingeridos e há quanto tempo se ingeriram. Por isso é tão importante a “Taxa zero ao volante”.