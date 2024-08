O Zoom Enhance da Google já chegou e estas imagens mostram do que é capaz

Na semana passada, a Google lançou a funcionalidade Zoom Enhance no Pixel 8 Pro. A nova série Pixel 9 já estará pronta a usar, claro. Para mostrar como consegue reinventar qualquer fotografia, a Google publicou agora imagens que revelam do que é capaz.

O Zoom Enhance da Google já chegou

Para mostrar o que o Zoom Enhance consegue oferecer, a Google publicou imagens que revelam todas as suas capacidades. Surgem numa antevisão do que esta funcionalidade faz, cortesia de Peyman Milanfar, que trabalha na Google em imagens computacionais, aprendizagem automática e tarefas relacionadas com a visão.

Zoom Enhance is our first im-to-im diffusion model designed & optimized to run fully on-device. It allows you to crop or frame the shot you wanted, and enhance it -after capture. The input can be from any device, Pixel or not, old or new. Below are some examples & use cases



2/n pic.twitter.com/hktLEmOabB — Peyman Milanfar (@docmilanfar) August 15, 2024

Em primeiro lugar, o que é o Zoom Enhance? Ao contrário do Super Res Zoom, esta funcionalidade funciona mesmo após uma fotografia ser captada. Permite cortar ou enquadrar a foto desejada e aprimorá-la após a captura. A entrada pode ser de qualquer dispositivo, Pixel ou não, antigo ou novo.

Let's say you've zoomed to the max on your Pixel 8/9 Pro and got your shot; but you wish you could get a little closer. Now you can zoom in more, and enhance.



3/n pic.twitter.com/hB0zHFignR — Peyman Milanfar (@docmilanfar) August 15, 2024

Imagens mostram do que é capaz

Peyman Milanfar publicou um tópico no X para dar detalhes sobre o funcionamento da funcionalidade. A parte mais interessante é que este é o primeiro modelo de difusão imagem a imagem da Google concebido para correr no dispositivo.

A bridge too far to see the details? A simple crop may not give the quality you want. Zoom Enhance can come in handy.



4/n pic.twitter.com/VFOWhLIfP2 — Peyman Milanfar (@docmilanfar) August 15, 2024

Como referimos antes, esta nova capacidade funciona em fotografias já tiradas antes, incluindo as antigas, mesmo aquelas que não venham da câmara de um Pixel. Aparentemente, isto também deverá funcionar em imagens que não são fotos reais.

Like most people, I have lots of nice shots that can be even nicer if I'd framed them better. Rather than just cropping, you can now frame the shot you wanted, after the fact, and without losing out on quality.



7/n pic.twitter.com/5OkeVuADjj — Peyman Milanfar (@docmilanfar) August 15, 2024

Uma nova vida para as fotografias

As publicações com imagem feitas no Twitter por Peyman Milanfar, e que reproduzimos, são simples de entender e de avaliar. Estão organizados em grupos de três: primeiro, a foto original, depois um corte simples e upscale e, por fim, um upscale processado pelo Zoom Enhance.

Is the subject small and the field of view large? Zoom Enhance can help to isolate and enhance the region of interest.



8/n pic.twitter.com/sm0jOQbrWf — Peyman Milanfar (@docmilanfar) August 15, 2024

Fica claro que o Zoom Enhance conseguirá dar uma vida nova a qualquer imagem ou fotografia. O utilizador conseguirá recortar uma parte, resultado de um zoom, e dar-lhe uma nova qualidade e definição. Não é perfeita em alguns casos, mas garante que o zoom feito não fica apenas um borrão sem qualidade e sem se perceber que objeto ou área é.