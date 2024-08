Xiaomi procura momento certo para trazer carros elétricos para a Europa

A gigante tecnológica chinesa Xiaomi, está pronta para acelerar a sua expansão global, com planos ambiciosos para entrar no competitivo mercado europeu de veículos elétricos. O presidente da Xiaomi, Lu Weibing, confirmou que a empresa está a avaliar o momento ideal para lançar os seus carros elétricos na Europa.

SU7: primeiro passo rumo à eletrificação global

O SU7, o primeiro carro elétrico da Xiaomi, gerou especulações sobre a entrada iminente da empresa no mercado europeu. Embora a Xiaomi tenha inicialmente indicado que não havia planos para vendas internacionais, o presidente executivo Lei Jun afirmou que a empresa pretende estabelecer-se no mercado europeu até 2030 e tornar-se uma das cinco maiores marcas de veículos do mundo dentro de 15 a 20 anos.

Este modelo elétrico, que marca a entrada da Xiaomi no setor automóvel, impressiona com motores elétricos de alta performance, comparáveis ​​aos motores V6 ou V8, dependendo da versão. O veículo oferece uma aceleração dos 0 aos 100 km/h em apenas 2,78 segundos e atinge uma velocidade máxima de 265 km/h na sua configuração mais potente. Com um preço inicial competitivo de 215.900 yuan (cerca de 27.400 euros), o SU7 registou 50.000 reservas nos primeiros 27 minutos após o seu lançamento.

Foco inicial no mercado doméstico, mas com visão global

Embora a Xiaomi tenha ambições globais, o foco inicial será o mercado doméstico, na China. A empresa planeia entregar mais de 100.000 veículos este ano e irá concentrar-se exclusivamente no mercado nacional nos próximos três anos.

No entanto, a Xiaomi está confiante na sua capacidade de se expandir internacionalmente quando estiver pronta. Com presença em mais de 100 países e uma base de fãs global, a empresa vê a entrada no mercado internacional como um passo natural na sua trajetória de crescimento.

O futuro da mobilidade elétrica segundo a Xiaomi

A Xiaomi está determinada a desempenhar um papel fundamental na revolução da mobilidade elétrica, tanto na China como no panorama global. Com o SU7, a empresa demonstra a sua capacidade de desenvolver veículos elétricos de alta performance e design atrativo, a preços competitivos.

A entrada no mercado europeu representa um desafio significativo, mas a Xiaomi está preparada para competir com as principais marcas estabelecidas e conquistar o seu espaço neste mercado em rápido crescimento.