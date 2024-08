É o fim do spam no WhatsApp! Vai poder bloquear mensagens de números desconhecidos

Têm sido muitas as novidades do WhatsApp, em especial na área de segurança. Este serviço de mensagens da Meta quer proteger os utilizadores em várias frentes e assim tornar a app ainda melhor. A mais recente vem proteger contra o spam, ao bloquear mensagens de números desconhecidos.

No último mês, o WhatsApp não parou de melhorar a sua plataforma de mensagens com desenvolvimentos interessantes. Falamos da a integração do MetaI, o chatbot AI da Meta, ou a chegada do seu próprio criador de autocolantes alimentado por Inteligência Artificial, integrado com o GIPHY.

Mas estas não são as únicas melhorias que chegarão em breve ao cliente de mensagens da Meta. Acaba de ser revelado que o WhatsApp trabalha numa nova função que procura acabar para sempre com o spam, uma vez que permitirá bloquear mensagens de números desconhecidos.

O conhecido WABetaInfo descobriu na última beta do WhatsApp para Android, com a versão número 2.24.17.24, uma novidade. O serviço de mensagens está a implementar uma nova funcionalidade de privacidade graças à qual poderá bloquear mensagens de números que não o tenham guardado na lista de contactos.

Como pode ver nas imagens partilhadas, o WhatsApp trabalha num novo menu de funcionalidades avançadas de segurança. Este inclui uma opção que lhe permitirá bloquear as mensagens recebidas de contas de utilizadores que não conhece, eliminando assim o tão indesejado spam de mensagens.

Assim, conforme explicado na descrição desta nova opção de segurança, ao ativá-la, o WhatsApp bloqueará automaticamente mensagens de números desconhecidos. Isto será ativo caso ultrapassem um determinado volume, protegendo o utilizador de mensagens indesejadas ou potencialmente prejudiciais.

Além disso, esta nova funcionalidade do WhatsApp também irá melhorar o desempenho da aplicação de mensagens, uma vez que receber menos mensagens de spam irá reduzir de forma significativa a quantidade de dados e mensagens que a app do WhatsApp terá de processar para o utilizador.