Primeiro aeroporto do mundo a exigir o embarque biométrico está previsto para 2025

Para os viajantes, a chegada ao aeroporto pode ser desesperante, com filas e processos, muitas vezes, infindáveis. Para facilitar, num aeroporto em Abu Dhabi, o embarque será feito por via de dados biométricos.

Num projeto aplaudido pelos especialistas sem segurança aeroportuária e em viagens, segundo a CNBC, o Smart Travel no Aeroporto Internacional Zayed, em Abu Dhabi, instalará sensores biométricos em todos os pontos de controlo de identificação do aeroporto até 2025. Desde o parque de estacionamento até ao lugar no avião, tudo passará a ser completamente livre de papéis.

Estão a avançar corajosamente na adoção do reconhecimento facial como meio de permitir a entrada de viajantes no seu sistema e eu felicito-os por isso. O reconhecimento facial é o futuro e vamos começar a tornar a segurança dos aeroportos mais inteligente e a concentrar-nos no viajante e não nos objetos que traz. Ao fazer isso, cria-se um paradigma diferente. O que estão a fazer em Abu Dhabi é apenas o início, mas tem de começar por algum lado.

Disse Sheldon Jacobson, professor de engenharia e ciências informáticas na Universidade de Illinois, que estuda a segurança nos aeroportos desde a década de 1990 e ajudou a Transportation Security Administration a desenvolver o seu programa de pré-seleção, que permite a alguns viajantes nos Estados Unidos evitar os pontos de controlo.

Relativamente a potenciais ataques cibernéticos que paralisem os sistemas, como o que ocorreu recentemente, Jacobson diz que são muito raros. Aliás, mesmo que o sistema se desligue completamente devido a uma falha, os benefícios líquidos de uma experiência de viagem biométrica ao longo do tempo superarão os custos.

O programa do Aeroporto Internacional Zayed conta com uma parceria com o Governo, pois a Autoridade Federal para a Identidade, Cidadania, Alfândegas e Segurança Portuária dos Emirados Árabes Unidos (EAU) recolhe dados biométricos de qualquer viajante que chegue ao país pela primeira vez. O aeroporto recorrerá a esta base de dados, no sentido de verificar os passageiros que passam nos pontos de controlo.

Segundo Saeed Saif Al Khaili, diretor-geral desta autoridade federal dos EAU, num comunicado de imprensa recente, o projeto Biometric Smart Travel "visa melhorar a experiência de viagem no Aeroporto Internacional Zayed [...], garantindo elevados níveis de segurança e proteção".

Na perspetiva de Shawn DuBravac, futurista e autor do "Digital Destiny: How the New Age of Data Will Transform the Way We Work, Live, and Communicate", a biometria transformará as viagens.

Em vez de gerir tarefas mundanas, como a verificação de documentos, o pessoal pode fornecer níveis mais elevados de serviço ao cliente, ajudar os viajantes com necessidades especiais e garantir que a experiência geral dos passageiros é eficiente e acolhedora. A automatização dos processos de rotina permitirá uma experiência mais humana.

Apesar de a ideia agradar a alguns especialistas americanos, Irina Tsukerman, advogada especializada em segurança nacional e membro do Instituto da Península Arábica, explicou que este sistema biométrico no aeroporto funcionará em Abu Dhabi, "porque os EAU são uma monarquia pequena e rica, com um alto grau de confiança da população no governo e recursos suficientes para se dedicar à inovação técnica".