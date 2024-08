Criança de 5 anos conduz um Lamborghini Revuelto a 312 km/h

As redes sociais são já um "laboratório" de experiências indescritíveis. Prova disso é Kenan Sofuoğlu, um fenómeno das pistas mas também do Instagram. Desta vez ao volante ia o seu filho de 5 anos que atingiu os 312 km/h num Lamborghini Revuelto.

Com 5 anos a domar mais de mil cavalos do Lamborghini Revuelto

Kenan Sofuoğlu é um ex-piloto de motociclismo turco, considerado um dos maiores pilotos na história do Campeonato Mundial de Supersport. O turco destacou-se pelos seus cinco títulos mundiais na categoria Supersport. Agora é "rei" nas redes sociais.

Nos vídeos partilhados nas redes sociais, o pequeno Zayn aparece trajado de piloto, sentado ao volante de um poderoso Lamborghini Revuelto, equipado com um motor V12 atmosférico de 6,5 litros, combinado com três motores elétricos. Esta configuração híbrida plug-in oferece uma impressionante potência de 1.001 cavalos.

O vídeo mostra o menino de 5 anos a debitar a potência do poderoso bólide numa pista de um aeródromo.

Zayn Sofuogl é uma estrela das redes sociais

Apesar de só agora darmos conta deste pequeno prodígio, esta não é a sua primeira aventura. Na tenra idade de 5 anos, o pequeno Zayn Sofuogl conta já com muitas aventuras até nas duas rodas.

A sua conta no Instagram tem mais de 3,5 milhões de seguidores...

No vídeo vemos o pequeno Zayn devidamente equipado, sentado numa backet desenhada para o seu tamanho, a controlar o bólide até o levar acima dos 300 km/h. Sempre com a supervisão do progenitor, que lhe ia dando indicações.

Contudo, esta não é a primeira vez que o menino turco é notícia. Com 3 anos correu mundo quando o pequeno Zayn se sentou ao volante de um Ferrari SF90 Stradale e foi... dar uma volta. Vai longe este miúdo!