Austrália aprova a construção do “maior parque solar do mundo”

O ambicioso plano de construção de um enorme parque solar no norte da Austrália, que transmitiria energia por cabo submarino para Singapura, está mais perto de ser concretizado, depois de o governo australiano ter concedido a aprovação ambiental para o projeto de 19 mil milhões de dólares.

12.400 hectares de parque solar na Austrália

A empresa australiana Sun Cable planeia construir um parque solar de 12.400 hectares e transportar a eletricidade para a cidade de Darwin, no norte da Austrália, através de uma linha de transmissão aérea de 800 quilómetros, e depois para clientes industriais de grande escala em Singapura, através de um cabo submarino de 4300 quilómetros.

O projeto PowerLink Austrália-Ásia tem como objetivo fornecer até seis gigawatts de eletricidade verde por ano, o que, segundo a ministra australiana do Ambiente, Tanya Plibersek, "ajudará a transformar a Austrália numa superpotência de energias renováveis" e a impulsionar a sua economia.

Este enorme projeto é uma infraestrutura que define uma geração. Será o maior recinto solar do mundo - e anuncia a Austrália como líder mundial em energia verde.

Declarou Plibersek, numa declaração escrita na quarta-feira.

Fornecimento de eletricidade começaria em 2030

A energia tem sido uma questão politicamente carregada durante quase 20 anos na Austrália, que depende do carvão e do gás, bem como dos royalties da exportação desses combustíveis para ajudar a sustentar a sua economia. Esta dependência dos combustíveis fósseis fez com que, historicamente, a Austrália seja um dos piores emissores de gases com efeito de estufa do mundo numa base per capita.

O principal partido da oposição australiana anunciou, em junho, planos para construir as primeiras centrais nucleares do país já em 2035, o que garante que os principais partidos estarão divididos quanto à forma como a Austrália reduzirá as suas emissões de gases com efeito de estufa nas eleições que terão lugar dentro de um ano.

Os partidos não vão a eleições com as mesmas políticas de redução das emissões de carbono desde 2007.

Os australianos podem escolher entre uma transição para as energias renováveis que já está em curso, criando empregos e fazendo baixar os preços, ou pagar por uma fantasia nuclear dispendiosa que poderá nunca vir a acontecer.

Afirmou Plibersek.

