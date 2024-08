Renault Symbioz: fomos “viver a estrada” ao volante deste recém-chegado SUV

A Renault lançou um SUV equilibrado, com características de um carro familiar, linhas desportivas, recheado de tecnologia e adequado - diríamos nós - para uma família jovem. Mas será que o Renault Symbioz é um bom carro?

As expectativas para esta novidade da Renault já eram altas, quando, em maio, rumámos a Paris para o ver de perto e conhecer todas as suas especificidades.

A aparência moderna não desiludiu na altura, e a condução não defraudou agora, quando finalmente pudemos conduzi-lo e testar tudo o que a marca prometera.

É verdade que não ficámos deslumbrados, ou surpreendidos, muito do que vimos, segue a linha que já havíamos conduzido e conhecido em modelos da oferta Renault.

No fundo, 0 Symbioz passa o firme compromisso da marca gaulesa com o mercado automóvel, num momento em que ainda há um forte indefinição no futuro próximo.

Um carro para famílias jovens

Tal como já havíamos referido, o Symbioz está equipado com um motor híbrido, posicionando-se, essencialmente, entre o SUV compacto Captur, fortemente atualizado, e o Austral de tamanho médio.

Desenhado e construído sob a filosofia da Renault de "voitures à vivre", ou "carros para viver", este recém-chegado da marca é o sétimo SUV da sua gama e encaixa no que esta propõe como uma oferta em espelho.

Isto é, de um lado uma oferta dos 100% elétricos e do outro lado os carros a combustão:

Caracteríssticas técnicas do Renault Symbioz Capacidade da mala Com a 2.ª fila avançada/ recuada até ao limite (+ 132L) em litros: 492 / 624

Com a 2.ª fila avançada/ recuada até ao limite (+ 114 dm3) norma VDA em dm3: 434 / 548

Volume máximo (até à altura do banco) – banco traseiro rebatido: 1 582 Dimensões (mm) Comprimento: 4 413

Distância entre-eixos: 2 638

Vão dianteiro: 892

Vão traseiro: 890

Largura com os espelhos recolhidos/ com espelhos colocados: 1 797/ 2 003

Largura via dianteira: 1 562

Largura via traseira: 1 547

Altura sem barras de tejadilho/ com barras de tejadilho: 1 575/ 1 584

Altura com a tampa da mala aberta: 1 575

Altura da plataforma de carga: 780

Altura ao solo em vazio: 169

Raio dos joelhos traseiros com a 2.ª fila avançada/ recuada até parar: 61/ 221

Largura à frente ao nível dos cotovelos: 1 396

Largura atrás ao nível dos cotovelos: 1390

Largura à frente ao nível dos ombros: 1372

Largura atrás ao nível dos ombros: 1340

Espaço em altura à frente: 889/ 879 - 939/ 929

Espaço em altura atrás: 849/ 849 - 906/ 908

Largura máxima da zona de entrada da mala: 953

Largura interior entre as cavas das rodas: 1012

Comprimento máximo de carga com o banco traseiro rebatido: 1687 Características técnicas da motorização Motorização: E-Tech full hybrid 145

Combustível: Gasolina

Eletrificação: HEV 245V

Cilindrada [L]/[cm3]: 1.6/ 1598

Número de cilindros: 4

Número de válvulas: 16

Binário [Nm/tr]: 149 Nm @ 3600rpm modo ICE/ 205 Nm ICE+EV

Alimentação: Atmosférica

CO² gr/km WLTP: 105

0 a 100 km/h (s): 10,9

Consumos L/100 km WLTP: 4,7

Modelo familiar e versátil, o Renault Symbioz consegue acomodar cinco adultos, mesmo com dimensões exteriores moderadas: 4,41 m de comprimento e 1,79 m de largura, com uma distância entre eixos de 2,64 m.

A versão Iconic está ao nível das melhores do segmento C, com as cores e materiais a assegurarem uma imagem distinta e moderna. O tecido dos estofos, em malha larga, apresenta um fragmento do logótipo do diamante nas costas dos bancos dianteiros.

A parte superior do painel de instrumentos apresenta um acabamento em alumínio escovado, enquanto a parte inferior é em TEP com pespontos visíveis.

O habitáculo é espaçoso, de facto, acomodando os passageiros confortavelmente. Atrás, para um espaço melhor repartido, dois passageiros tiram maior proveito do conforto.

Os materiais são duradouros, confortáveis e mostram o compromisso da marca com as responsabilidades ambientais.

Sim, a tecnologia é um trunfo

Com um design visivelmente moderno, capaz de responder até às famílias jovens mais exigentes, o Renault Symbioz oferece uma gama completa de equipamentos de alta tecnologia. De recordar que terão sido registadas mais de 150 patentes para a tecnologia apresentada neste E-Tech full hybrid.

O sistema multimédia OpenR Link, com Google integrado, dispõe de um ecrã tátil vertical de 10,4 polegadas, de série, em todas as versões, e de um painel de instrumentos digital de 10,3 polegadas.

O teto panorâmico de vidro opacificante Solarbay potencializa o Symbioz, sendo uma das promessas da Renault para este modelo.

Esta tecnologia é muito simples de usar: basta deslizar o dedo pelo botão touch próximo à luz do teto - alcançável pelos ocupantes da frente -, ou acionar pelo comando de voz via Google Assistant, o que todos os passageiros, incluindo os de trás, podem fazer.

Aproveitando as oportunidades que a tecnologia oferece, a Renault equipou o seu Symbioz com 29 sistemas de ajuda à condução, incluindo a travagem automática traseira de emergência.

Desde o Active Driver Assist, que oferece o nível 2 de condução autónoma, reconhecimento de sinais de trânsito, travagem de emergência automática, em caso de o condutor não detetar um obstáculo, e Safety Coach para recomendações em tempo real.

Mais tecnologias disponíveis no Renault Symbioz Para segurança, a Renault equipou o Symbioz com: Sistema ativo de travagem de emergência em cruzamentos;

Aviso de ângulo morto;

Assistente de manutenção na faixa de rodagem;

Aviso de saída da faixa de rodagem;

Alerta de atenção do condutor. Para a experiência de condução: Controlo da velocidade de cruzeiro e limitador de velocidade;

Aviso de distância;

Assistência ao Arranque em Subida. Para as manobras de estacionamento: Câmara de 360°;

Ajudas de estacionamento à retaguarda, à frente e laterais;

Alerta de tráfego cruzado à retaguarda;

Alerta de saída segura do ocupante.

Nova função E-SAVE contribui para um desempenho ótimo

Segundo revelado pela Renault, este modelo foi pensado com base na sua experiência na Fórmula 1, nomeadamente em matéria de recuperação e regeneração de energia, para assegurar um desempenho dinâmico e eficaz.

Combinando um peso moderado, um design aerodinâmico e a tecnologia E-Tech, o Symbioz promete consumos de 4,7 litros/100 km num ciclo WLTP (ciclo WLTP pendente de homologação) com emissões de CO2 de 105g/km, e uma autonomia de até 1000 quilómetros.

A nova função E-SAVE, ativada por via de um botão no painel de instrumentos à esquerda do volante, mantém a carga da bateria a um mínimo de 40%, assegurando um desempenho ótimo quando o automóvel necessita de mais potência, por exemplo, para transpor uma subida.

Conduzindo a um ritmo tranquilo, seguro e equilibrado durante o nosso teste de estrada, notámos um consumo em estrada de 5,8 l/100 km, sempre com o ar condicionado ligado, não poupando ao conforto.

Outro aspeto sentido é que nas estadas de piso irregular ou mesmo sem piso, o Renault Symbioz não é o carro mais divertido de conduzir, embora pareça capaz o suficiente. A verdade é que este não foi pensado para ser divertido, mas sim para ser seguro.

O novo SUV está equipado com suspensão MacPherson à frente e eixo semirrígido atrás, ajudando a melhorar o controlo dos movimentos da carroçaria. A direção assistida está, também, calibrada para uma resposta mais rápida.

À pergunta se o Renault Symbioz é um bom carro, a resposta é natural: é um bom carro, mas precisa que o condutor saiba lidar com a tecnologia. Só assim tirará proveito de um veículo que pode ser eficiente e seguro. Pode deixar o carro conduzir sozinho, pode dar instruções por voz ao carro... mas tem de ter essa "intimidade" com o futuro... que já encontra neste SUV.

Preço e disponibilidade

O Renault Symbioz E-Tech full hybrid 145 já pode ser encomendado, estando as primeiras entregas aos clientes previstas para o último quadrimestre de 2024. Está, de momento, disponível em três níveis de equipamento: Techno, Esprit Alpine e Iconic.

Brevemente, a versão Evolution E-Tech full hybrid 145 irá juntar-se à gama, ao passo que, em 2025, está prevista a chegada de dois grupos propulsores mild hybrid.

Até à chegada da versão Evolution (a mais acessível da gama), o preço de entrada é de 34.500 euros (PVPR) na versão Techno.

Os preços começam nos 36.500 euros (PVPR) para a versão Esprit Alpine, e nos 38.500 euros (PVPR) na versão Iconic.