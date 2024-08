Conheça o Pixel 9 Pro XL! Este é o smartphone da Google que todos querem ter

Depois do sucesso que foi o Pixel 8 Pro a Google resolveu dar mais um passo e apresentar um novo smartphone. O Pixel 9 Pro XL inaugura uma nova era e traz mais na plataforma que já esperávamos. Vamos conhecer o Pixel 9 Pro XL e mostrar tudo o que a Google deu a este novo smartphone, que vai muito mais para além do ecrã maior.

Este ano é especial para a Google. A gigante das pesquisas resolveu abrir ainda mais o seu leque de oferta e garantir que oferece aos consumidores um novo smartphone, que inaugura uma nova área. Falamos do Pixel 9 Pro XL, que com o seu ecrã maior garante uma proposta que é ainda mais impressionante.

Estética apurada e elevada qualidade

De imediato, o Pixel 9 Pro XL se destaca dos seus irmãos por ter um tamanho ainda maior. Se o Pixel 8 Pro já se colocava num patamar premium, este novo modelo eleva esta parte ainda mais. Claro que o Pixel 9 Pro e o Pixel 9 não deixam de cumprir os seus pressupostos, mas agora há ainda mais ecrã, mais bateria e mais smartphone.

Sendo uma caraterística dos novos Pixel, o módulo das câmaras destaca-se de imediato na traseira. A opção da Google foi para uma disposição horizontal, onde todas as câmaras e outros sensores estão presentes. É bastante saliente e proeminente, mas sem que com isso se torne incómodo na utilização.

Ao mesmo tempo, e no que toca ao resto do corpo do smartphone, este apresenta-se com uma sensação de robustez. No toque sentem-se os materiais premium, o que promete uma durabilidade brande, ao mesmo tempo que se torna simples de manusear.

Este é um ponto importante. Apesar de ter dimensões mais generosas, com um ecrã de 6,8", o Pixel 9 Pro XL não se sente um smartphone grande de usar. Adapta-se perfeitamente à mão do utilizador e é fácil de usar, mesmo que apenas com uma mão, quer na captação de imagens ou, simplesmente, a usar qualquer app.

Em termos de desempenho, e porque este é um Pixel, a combinação de hardware e software não mostra sinal de falhar ou abrandar. Numa utilização normal, no dia a dia, este está acima do que lhe pode ser pedido, mesmo em situações em que a IA, um dos focos deste equipamento, é chamada a intervir.

Desempenho que o coloca no topo

A decisão da Google, tomada há alguns anos, de usar os seus próprios SoC, deixou muitos admirados. Com acesso ao que de melhor os seus parceiros Android oferecem, a empresa resolveu apostar em criar o seu processador, o conhecido Tensor.

Ao longo dos anos a aposta mostrou-se acertada e com o Pixel 9 Pro XL a marca estreia o Tensor G4. Este é um SoC com uma componente forte de IA, e que não desaponta quando esta é usada. Mostra-se à altura e garante o melhor desempenho em qualquer situação. Não quer ser o melhor nem o mais rápido, mas é o indicado para o que este smartphone necessita e exige.

Em termos de armazenamento e RAM, a aposta volta a ser o que o mercado tem oferecido. Os 16 GB de RAM presentes são mais do que suficientes para qualquer situação, mesmo as mais exigentes. Em termos de armazenamento, temos presentes propostas de 128 GB, 256 GB e 512 GB.

Outro ponto importante neste tipo de equipamentos é também a bateria. A Google apostou numa proposta de 5060 mAh, que a marca garante conseguir oferecer energia para pelo menos 1 dia. Tem ainda carregamento rápido (até 70% em cerca de 30 minutos) e carregamento sem fios rápido.

No ecrã, e aqui temos uma proposta maior, de 6,8", a Google apostou numa proposta Super Actua com vidro protetor Corning® Gorilla® Glass Victus. A visibilidade é excelente, mesmo em situações de maior brilho durante o dia e que vai até 2000 nits em HDR e até 3000 nits no brilho máximo.

Câmaras da Google para fotografias excelentes

No campo da fotografia e no vídeo a Google não fez conceções com o Pixel 9 Pro XL. Esta é uma das áreas mais importantes para os utilizadores e por isso a marca apostou tanto no hardware como no software e na IA.

Assim, temos uma câmara frontal de 42 MP e funcionalidades profissionais de alta qualidade. O zoom de alta resolução está agora disponível para vídeos, e a Otimização de vídeo permite melhorar os vídeos para a resolução 8K.

O destaque vai mesmo para as propostas que estão na traseira deste smartphone. Tem um sistema de câmara tripla traseira Pro com uma angular de 50 MP, uma câmara Ultrawide de 48 MP com Macrofoco e uma teleobjetiva de 5x de 48 MP. Este conjunto oferece um Zoom de alta resolução de até 30x e qualidade ótica de 0,5x, 1x, 2x, 5x, 10x.

Em termos de vídeo, destaca-se a gravação de vídeo 8K a 30 FPS, com tecnologia de Otimização de vídeo. Há ainda a gravação de vídeo 4K a 24/30/60 FPS, a gravação de vídeo de 1080p a 24/30/60 FPS e vídeo com até 20x de Zoom de alta resolução. A câmara frontal permite gravar vídeo 4K a 30/60 FPS.

A magia da IA e a fotografia

Com toda a qualidade fotográfica presente, o Pixel 9 Pro XL consegue tirar fotografias de elevada qualidade sem recorrer à sua melhoria dedicada por software. Seja em que situação for, mesmo em cenários de baixa luminosidade, as melhores imagens estão garantidas.

Claro que com o investimento da Google no campo da IA é inevitável que este smartphone tenha uma componente grande de melhoria de fotografia e outros elementos extra. Dá uma liberdade grande ao utilizador e permite funcionalidades muito interessantes como o Adiciona-me, que cria fotografias de grupo únicas.

A Google quis aproveitar tudo o que já oferecia no Pixel 8 e elevou a fasquia ainda mais alto. Assim, temos já disponível o Astrofoto, o Zoom Melhorado ou o Editor mágico, onde é possível fazer edições complexas com facilidade. Tudo isto está numa interface intuitiva e que rapidamente pode ser usada.

A fotografia e a IA é sem qualquer dúvida o ponto onde o Pixel 9 Pro XL, e os restantes elementos desta família, mais se destacam. A Google não quis deixar de mostrar como consegue criar uma proposta focada nesta área e onde qualquer utilizador consegue tirar o máximo a qualquer momento.

Android e outros extras únicos deste smartphone

Sendo um smartphone Google, o sistema operativo é um elemento essencial. O Android é a certeza, mas aqui é elevado ainda mais. Este é o hardware certo para retirar o máximo desta proposta e isso nota-se desde o primeiro momento de utilização.

Tudo é fluido e natural, com alguns extras que exploram hardware presente. A prova disso vem com Termómetro, que já existia no Pixel 8 Pro, mas que agora tem uma interface renovada e mais capacidades, que a Google vai lançar muito em breve em Portugal.

Curiosamente, a gigante das pesquisas resolveu lançar o Pixel 9 Pro XL com o Android 14. A próxima versão estará a poucos dias de ser lançada e nesse momento este será dos primeiros a ter acesso à atualização. Esta faz parte do compromisso da marca em oferecer 7 anos de atualizações do SO, de segurança e de Novas funcionalidades do Pixel.

Algo que assenta como uma luva neste equipamento, bem como nos restantes modelos, é a presença do Gemini. Este será o assistente virtual, mas com esteroides que a IA traz. Com cada vez mais capacidades, permite ao utilizador ter ali um ajudante, que agora vai muito mais longe nas suas capacidades.

Optar pelo Pixel 9 Pro XL ou por outro dos seus irmãos?

A escolha deste modelo face aos restantes da família parece óbvia. Não é apenas pelo ecrã maior, que não verdade não se sente assim, mas o que oferece todo o conjunto. com parado com o Pixel 8 Pro, o novo Pixel 9 Pro XL parece mais robusto e com muito mais funcionalidades oferecidas pelo hardware.

Este é o topo de gama da Google e a proposta que dá o extra os utilizadores. Não envergonha certamente os restantes modelos, mas dá o passo extra e destaca-se de forma natural. Tem associado a isso um preço mais elevado, ficando por mais 100 euros que o modelo abaixo.

A Google colocou o Pixel 9 Pro XL no mercado com preços a partir dos 1219 euros (128 GB - 1.219€, 256 GB - 1.319€ e XL 512 GB - 1.449€). De destacar que a marca oferece, na compra de um Pixel 9 Pro XL 1 ano de Google One AI Premium grátis, 3 meses de YouTube Premium grátis e 6 meses de Fitbit Premium grátis.

Da utilização que demos ao Pixel 9 Pro XL desde ao seu lançamento, este mostrou-se o smartphone que já esperávamos da Google há alguns anos. O conjunto mostra-se sólido e capaz de enfrentar qualquer tarefa. O ecrã maior destaca-se e toda a parte da fotografia, com ou seu IA, eleva-o ainda mais. Por fim, o Android cola todos estes elementos de forma natural.

Pixel 9 Pro XL

Pixel 9 Pro XL - Galeria de imagens