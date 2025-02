Cuidado, os Pixel da Google podem enviar imagens comprometedoras numa emergência

Os Pixel da Google vêm com uma funcionalidade de SOS de emergência que alerta os serviços emergências. Além disso, também partilha o alerta com amigos ou familiares. Todo o sistema tem também uma funcionalidade de imagens e vídeo opcional que grava o que acontece à sua volta e partilha com todos os seus contactos de emergência. E é aqui que os problemas têm surgido, sem ninguém dar por nada.

Cuidado, pode enviar o que não quer numa emergência

Quem ativou esta funcionalidade terá de ter cuidado quando é acionada acidentalmente. Uma utilizadora relatou agora que aprender da pior maneira quando a funcionalidade foi ativada por engano e enviou informações sobre a sua localização a uma dúzia de amigos. O caso é hilariante e o incidente foi partilhado no Reddit.

A vítima publicou uma foto como prova e a gravação de vídeo transmitida pelo seu smartphone Pixel, mostrando-se como veio ao mundo. Aparentemente, a funcionalidade SOS de emergência foi ativada quando a utilizadora tentou silenciar o alarme, mas carregou o botão de power repetidamente. Nos Pixel, ao carregar este botão cinco vezes ou mais seguidas, a funcionalidade de emergência é ativada.

Uma vez acionada, inicia-se uma contagem decrescente automática para chamar os serviços de emergência. Entretanto, se também tiver ativado a partilha de emergência, será também enviada uma notificação a todos os contactos configurados para serem contactados. Na aplicação Segurança Pessoal nos Pixel, existe também uma opção para partilha de imagens e vídeos.

Os Pixel da Google podem enviar imagens comprometedoras

Esta grava um vídeo enquanto a vítima fala com os socorristas e partilha a sua localização. As gravações, após carregadas, são partilhadas para download com os contactos de emergência. É um salva-vidas, especialmente para pessoas com problemas de saúde, viajam com frequência ou situações em que têm de partilhar detalhes do ambiente circundante para obter ajuda.

Neste caso, funcionou de uma forma inapropriada para o que se pretendia. Aparentemente, os alertas de emergência apanharam muitas pessoas desprevenidas. Outro utilizador do Reddit relatou que “O meu ex fez isso quando este recurso SOS foi lançado há anos. Por alguma razão, ela decidiu testar enquanto usava a casa de banho e acabou por me enviar algumas fotos estranhas de ambas as câmaras. Por sorte, ela só me adicionou como contacto de emergência e rimos muito com isso”.

“Não está sozinho. O meu amigo também fez isso! O meu marido e eu recebemos uma foto dela nua”, afirmou um comentário semelhante na mesma rede. Mas parece que ligar acidentalmente para números de emergência é um tema recorrente e não apenas na Google. No ecossistema da Apple já foram conhecidas várias situações, abrangendo tanto o iPhone como o Apple Watch.