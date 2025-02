Google quer ajudar os utilizadores do Android a ter as melhores apps na Play Store

A loja de apps do Android está recheada de apps com muitos níveis de qualidade ou interesse. Os utilizadores podem, em muitos casos precisar de ajuda para escolher as melhores propostas. Assim, e a partir de agora, a Play Store terá novos alertas para avisar para apps de qualidade inferior.

Google quer ajudar os utilizadores do Android

Por norma, quem procura de uma apps na Google Play Store, pode avaliar a sua qualidade geral pelas avaliações dos utilizadores e pelo número de downloads. No entanto, e muitas vezes, isso pode não contar toda a história e até esconder alguns problemas.

Uma app pode ter ótimas avaliações e milhões de instalações, mas não é atualizada há anos, pelo que não funciona bem em dispositivos mais recentes. Da mesma forma, uma app pode ter uma avaliação de 5 estrelas e um milhão de instalações, mas existe uma app semelhante disponível com 100 milhões de instalações e uma avaliação de 4,9 estrelas, o que a torna a melhor escolha.

Agora, a Google vai ajudar os utilizadores com informações contextuais com novos avisos de qualidade de apps da Google Play Store. Antes, como já tinha sido visto antes numa análise da app APK da Play Store, esta era uma novidade esperada. Agora que o recurso está disponível para alguns utilizadores, se sabe muito mais sobre esta novidade.

Alertas para ter as melhores apps na Play Store

Nas imagens, existem pelo menos três tipos diferentes de alertas que podem ser apresentados aos utilizadores.

Esta aplicação é desinstalada com frequência em comparação com outras na Play Store

Os utilizadores interagem com esta aplicação com menos frequência do que outras aplicações na Play Store

Esta aplicação tem menos utilizadores em comparação com outras na Play Store

É provável que existam mais alertas para além destes três. Ainda assim, dão uma ideia geral do que pode ser esperado. Para esclarecer, ver um destes alertas não significa que uma app seja perigosa ou deva ser evitada. Apenas adiciona contexto à app para o utilizador ficar mais informado sobre o que esperar.

A app Root Browser, por exemplo, pode ser descarregada por muitas pessoas e ser uma boa aplicação no geral. Ainda assim, os utilizadores só a usam para um propósito muito específico, ocasionalmente devido ao seu foco no acesso de root. Portanto, as pessoas interagem com ele com menos frequência do que com outras apps de navegação de ficheiros disponíveis.

Esta novidade foi encontrada na versão 44.7.24 da Google Play Store. Os utilizadores que ainda não tenham acesso a estes novos alertas devem ter acesso aos mesmos muito em breve, assim que a app da loja do Android seja atualizada e/ou a Google abra a mais utilizadores do Android.