Smartphones OPPO poderão enviar ficheiros para iPhone com Quick Share e AirDrop

A Google tem estado a preparar uma integração única entre o Android e o ecossistema da Apple. Quer usar o Quick Share para comunicar o AirDrop e assim permitir a transmissão de ficheiros entre os 2 sistemas. Este era um exclusivo, mas agora sabe-se que em breve chegará aos smartphones OPPO.

OPPO poderão enviar ficheiros para o iPhone

Há cerca de um mês, a Google confirmou que iria expandir a compatibilidade entre o Quick Share e o AirDrop para mais telemóveis Android. Além disso, há algumas semanas, anunciou que o Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL e Pixel 9 Pro Fold já podiam enviar e receber ficheiros com dispositivos Apple sem servidores intermédios e reiterou que esta funcionalidade também chegaria a dispositivos de outras marcas.

Agora sabe-se que a Google estava mesmo certa. Sabe-se que os smartphones OPPO poderão em breve enviar ficheiros para um iPhone ou iPad através do AirDrop. Como está a ser adiantado, a fabricante de smartphones e smartwatches OPPO divulgou recentemente um comunicado de imprensa a garantir que o novo OPPO Find X9 será compatível com o AirDrop via Quick Share no final de março.

No comunicado, a OPPO afirma ter trabalhado em "estreita colaboração" com a MediaTek e a Google para disponibilizar o mais rapidamente possível a versão atualizada do Quick Share. Esta é compatível com o AirDrop, nos seus dispositivos. Isto permitirá a transferência de ficheiros do seu OPPO Find X9 para um iPhone, iPad ou MacBook sem a necessidade de aplicações de terceiros.

Tudo com o Quick Share e o AirDrop

Sem a necessidade de instalar aplicações de terceiros, os utilizadores podem transferir ficheiros de forma prática e segura. Isto abrangerá um lote de smartphones OPPO e dispositivos iOS, iPadOS e macOS, melhorando a interoperabilidade entre plataformas.

A OPPO confirmou ainda que a compatibilidade do Quick Share com o AirDrop será implementada nos dispositivos da série OPPO Find X9 através de uma futura atualização de software. Esta atualização chegará a estes dispositivos ainda este mês. Além disso, tudo indica que esta nova funcionalidade Quick Share deverá chegar aos smartphones Android de outros fabricantes nos próximos meses.

De facto, surgiram rumores de que o recém-lançado Samsung Galaxy S26 poderia ser compatível com esta nova funcionalidade. Embora ainda não esteja disponível nestes dispositivos, a Samsung poderia implementá-la da mesma forma que a OPPO, ou seja, através de uma futura atualização de software.