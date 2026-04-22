Hands-on OPPO Find X9 Ultra: Será esta a melhor câmara num smartphone?

Esqueça o que sabe sobre câmaras de smartphones. O OPPO Find X9 Ultra chegou para apagar a linha entre o telemóvel e o equipamento profissional. Vai descobrir como um sistema de 200MP e um zoom de 10x sem precedentes se comportaram nos nossos ensaios e como prometem mudar a sua forma de captar o mundo.

Smartphone que nasceu para ser câmara profissional

O mercado dos dispositivos móveis atingiu um patamar de maturidade onde a inovação é muitas vezes apenas incremental, mas o novo OPPO Find X9 Ultra parece determinado a quebrar este ciclo.

Após passarmos alguns dias com este dispositivo, a sensação que perdura é a de que não estamos apenas perante um telefone topo de gama, mas sim diante de uma ferramenta fotográfica de elite que cabe perfeitamente no bolso.

A marca não escondeu as suas intenções ao apresentar este flagship como "a sua próxima câmara", e a verdade é que o hardware integrado sustenta esta afirmação com uma autoridade impressionante.

A colaboração com a Hasselblad atingiu aqui o seu expoente máximo, resultando num equilíbrio raro entre a fotografia computacional avançada e a ótica pura de alta precisão.

É visível de imediato que este dispositivo representa o maior avanço da história da marca na área da imagem, integrando ferramentas criativas que redefinem totalmente a sua categoria.

Design Master Lens e construção à prova de tudo

Ao segurarmos o Find X9 Ultra, a inspiração na icónica Hasselblad X2D é imediatamente óbvia, especialmente pela forma como os logótipos das duas marcas surgem alinhados horizontalmente sobre uma traseira em pele vegan ecológica.

O módulo de câmaras introduz o novo Design Master Lens, onde se nota um detalhe hexagonal que remete diretamente para as lâminas de abertura das objetivas profissionais.

Tivemos acesso ao modelo em Preto Umbra, que evoca um minimalismo escandinavo elegante, construído numa fibra de grau aeronáutico que oferece elevada resistência. Mais do que estética, a robustez é garantida pela arquitetura OPPO Armor Shield.

As certificações IP66, IP68 e IP69 asseguram proteção completa, permitindo-nos criar conteúdos sem receios mesmo nos ambientes mais exigentes.

Triunfo ótico da primeira teleobjetiva de 10x

O grande feito de engenharia deste dispositivo reside na sua capacidade de superar os limites físicos do zoom, um desafio técnico histórico devido às limitações de espaço.

O Find X9 Ultra introduz a primeira teleobjetiva Hasselblad Ultra-Sensing de 50MP com zoom ótico de 10x do mundo, capaz de alcançar um recorte de qualidade ótica até 20x.

Durante a utilização, é perceptível como a estrutura periscópica de prisma quíntuplo permite integrar esta potência reduzindo o tamanho do módulo em 30%.

Nas nossas capturas, a nitidez conseguida em distâncias focais elevadas revelou-se soberba, apoiada pela arquitetura Pristine Optical Path e pelo sistema de estabilização Sensor Shift.

É uma ferramenta que nos permitiu captar a emoção de um artista a partir do fundo de um estádio ou fotografar a vida selvagem com uma proximidade impressionante.

Sensores duplos de 200MP e ciência de cor Hasselblad

A acompanhar este zoom, testámos as duas câmaras de 200MP que definem novos padrões para o setor. A câmara principal recorre ao sensor Sony LYTIA 901 de 1/1.12 polegadas com uma abertura de f/1.5, conseguindo captar uma quantidade de luz que rivaliza com as câmaras de uma polegada da geração anterior.

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Por outro lado, a teleobjetiva de 200MP com zoom de 3x utiliza o maior sensor da sua categoria e permitiu-nos captar detalhes macro a apenas 15cm de distância.

O novo Modo Hasselblad Master de nova geração elevou a experiência ao permitir fotografar em 50MP RAW MAX em seis distâncias focais distintas.

Tudo isto é apoiado por um sensor multiespectral True Color que garante cores naturais e fiéis em qualquer modo de captação, algo que confirmámos ser consistente tanto em fotografia como em vídeo.

Vídeo cinematográfico e ferramentas profissionais

Para quem se dedica ao vídeo, o Find X9 Ultra estreia capacidades que antes estavam guardadas para equipamentos profissionais. O smartphone permite gravação em 4K a 60fps com Dolby Vision HDR em todo o intervalo de zoom, mas a verdadeira surpresa foi testar o vídeo 8K a 30fps, uma estreia absoluta num topo de gama da marca.

Destaca-se o perfil O-Log2, que preserva mais detalhe nas sombras e oferece uma gama dinâmica mais ampla para a pós-produção. O sistema está certificado com o Academy Color Encoding System (ACES) e permite carregar LUTs 3D diretamente no dispositivo.

Para facilitar a partilha, a marca colaborou com a Meta para otimizar a qualidade de vídeo no Instagram, garantindo que o que gravámos manteve a excelência até à publicação.

Performance com o novo Snapdragon 8 Elite

Para aguentar tamanha carga de processamento, o dispositivo vem equipado com a plataforma móvel Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Durante estes primeiros testes, o desempenho manteve-se fluido e consistente mesmo durante a gravação de vídeo em 8K, graças a uma câmara de vapor avançada.

O ecrã AMOLED QHD+ de 6.82 polegadas revelou-se um dos melhores que já usámos, com uma taxa de atualização de 144Hz e um brilho máximo de 3.600 nits. A precisão de cor de referência é assegurada pelo chip Display P3 Pro, que também otimiza o consumo energético e elimina o efeito de arrastamento na imagem.

Fica patente e bem visível que a visualização é confortável mesmo em ambientes de pouca luz, podendo o brilho reduzir até 1 nit.

Bateria de silício-carbono e a IA do ColorOS 16

Um dos segredos para a longevidade deste flagship é a sua bateria de Silício-Carbono de 7.050mAh, uma das maiores do mercado. Gerida pelo novo chip PowerCore, esta bateria garantiu-nos fiabilidade para apoiar um dia completo de criação intensa.

Quando se precisa de carregar, o sistema de 100W SUPERVOOC é extremamente rápido, existindo ainda a opção sem fios de 50W.

No campo do software, o ColorOS 16 trouxe-nos novidades como o Live Space para notificações interativas e o AI Mind Pilot. Este assistente coordena vários modelos de IA para ajudar em tarefas complexas e permite organizar despesas automaticamente através do AI Bill Manager.

Já nas viagens, o AI Menu Translation provou ser útil ao gerar guias visuais de pratos estrangeiros.

OPPO Find X9 Ultra em Protugal e oferta de pré-venda

O OPPO Find X9 Ultra estará disponível em Portugal a partir do dia 18 de maio de 2026, com um preço recomendado de 1699.99 EUR. A fase de pré-venda decorre entre 1 e 17 de maio, e a marca preparou uma oferta de lançamento muito competitiva.

Os primeiros 100 compradores em Portugal vão receber gratuitamente um Kit de Lentes Hasselblad avaliado em 599,99 EUR. Este ecossistema inclui um teleconversor de 300mm e um acessório com botões físicos que nos deu a ergonomia de uma câmara tradicional.

Além disso, todos os compradores terão direito a uma subscrição de três meses do Google AI Pro, que inclui 5TB de armazenamento na cloud para salvaguardar todos os conteúdos captados.

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