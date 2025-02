E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, falámos do novo SUV elétrico BYD ATTO 2, analisámos o tradutor Vasco Translator E1, falámos das novidades da OPPO, e muito mais.

Concebido para ser o seu SUV 100% elétrico mais acessível na Europa, o BYD ATTO 2 já estacionou no continente e promete reunir olhares na estrada, enquanto entrega eficiência e desempenho. Conheça este compacto da marca que tem revolucionado o mercado global.

Com a Inteligência Artificial (IA) a evoluir e a ser, de forma tendencialmente crescente, parte do dia a dia dos cidadãos e das empresas, líderes mundiais e diretores-executivos reúnem-se, hoje, em Paris, para a AI Action Summit.

Por continuar a ser a forma mais comum de demência, globalmente, a investigação em torno da doença de Alzheimer não abranda. Na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), tem sido desenvolvida uma tecnologia que poderá ser particularmente interessante para o tratamento de perturbações do sistema nervoso central.

Há um grande interesse a rodear a chegada do OPPO Find N5. A marca promete que este smartphone dobrável marcará um momento neste mercado, por ser o smartphone "mais fino do mundo". Uma publicação feita agora veio revelar muito mais sobre e Find N5 e revelar também qual será a data da apresentação global. Já falta muito pouco!

Aquando da sua chegada aos computadores e smartphones das massas, a Inteligência Artificial (IA) foi verdadeiramente revolucionária, facilitando a vida de profissionais de várias indústrias e estudantes. Agora, um novo estudo concluiu que a tecnologia "atrofia e desprepara" o pensamento crítico das pessoas.

A Apple vai anunciar que está a expandir o serviço de streaming de vídeo TV+ para telemóveis Android pela primeira vez, de acordo com pessoas familiarizadas com a mudança.

As maquinações internas e infernais do nosso planeta podem ser muito mais complexas do que suspeitávamos. Uma nova e detalhada sonda do coração da Terra revela que o núcleo interno em rotação não muda apenas a velocidade de rotação - parece também mudar de forma, com variações subtis que aparecem na forma como as ondas acústicas se propagam através do centro planetário.

A ambição de Elon Musk relativamente a Marte e à colónia humana no Planeta Vermelho é conhecida, há alguns anos, desde que o empresário partilhou que planeava trabalhar para estabelecê-la. Agora, num vídeo, mostrou aquela que pode ser a sua visão.

Com largos anos de experiência em tecnologia de tradução, a Vasco Translator pensa os dispositivos com base na inovação e entrega soluções verdadeiramente convenientes. O primeiro auricular tradutor do mundo é assinado pela empresa e, após ter sido apresentado publicamente no CES 2025, não podíamos estar mais curiosos para testá-lo. Fique com a nossa análise!

Para quem gosta de ver ficção científica e começou na década de 60 ou 70 a apreciar este tipo de conteúdo, a realidade tem sido imensamente generosa. Isto porque há meio século, carros a andar sem condutor, auriculares que falam com o "além" ou o teletransporte... era apenas possível na imaginação do cinema!

A Bimby é um robot de cozinha multifuncional fabricado pela empresa alemã Vorwerk. Este equipamento combina várias funções num único dispositivo. A empresa lançou agora a Bimby TM7.

É um gigante do mar, tem uma capacidade para 15 mil contentores e será lançado ao mar pela mão da Hyundai. A característica que faz toda a diferença é o "combustível" que faz mexer este navio: energia nuclear!