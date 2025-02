Apple TV+ chega finalmente ao Android para aumentar o número de subscritores

A Apple vai anunciar que está a expandir o serviço de streaming de vídeo TV+ para telemóveis Android pela primeira vez, de acordo com pessoas familiarizadas com a mudança.

Apple TV+ chega aos dispositivos Android

O serviço Apple TV+ foi lançado há cinco anos e, finalmente, a empresa de Cupertino leva a experiência completa da app Apple TV aos utilizadores Android. A partir desta quarta, dia 12, estes podem assistir a todos os conteúdos do Apple TV+, além de jogos da MLB e da MLS, nos seus smartphones, dispositivos dobráveis e tablets, desde que estejam a correr a versão 10 do sistema ou superior.

Usando a linguagem do Material Design do Google, os utilizadores Android terão uma experiência familiar ao utilizar o serviço Apple TV pela primeira vez. Este serviço está dividido em quatro categorias principais: Apple TV+, MLS, Descargas e Pesquisa.

Na categoria Apple TV+, o utilizador verá conteúdos personalizados com base no que gosta, além de sugestões de conteúdos que a Apple quer que saiba que estão lá como Ted Lasso, Matéria escura, Slow Horses ou O Silo.

Apesar destes títulos estarem disponíveis para a app do iOS também, a empresa acredita que muitos utilizadores Android serão assinantes de primeira viagem e por isso a empresa de Cupertino quer dar dicas do que assistir.

No separador MLS, a app oferece tudo o que precisa saber sobre a Major League Soccer, incluindo partidas futuras, jogos e programas. Já o separador Descargas reúne todo o conteúdo descarregado da Apple TV+ e, como era de se esperar, o separador Pesquisa permite que o utilizador procure por um programa, documentário, jogo, filme ou outro conteúdo específico.

Diferente da aplicação para iOS, a app Apple TV para Android não traz a opções de assinar Canais e nem traz uma integração com os programas de outros streamings que o utilizador esteja a ver. Na verdade, a empresa está a limitar esta experiência à Apple TV+.

Portanto, não encontrará os filmes ou programas adquiridos no iTunes, nem o carrossel “Continuar a ver em Apple TV+” com séries do Disney+, Max e Prime Video, por exemplo.

Com a app Apple TV agora disponível no Android, os utilizadores também podem assinar a Apple TV+ ou a MLS através da aplicação Android, utilizando o sistema de pagamentos do Google Play.

Os novos utilizadores contam com sete dias grátis para aproveitar o serviço. O Apple TV+ custa 9,99€ por mês em Portugal e a assinatura do Major League Soccer a partir de 12,99€ por mês ou 70 euros por tempoerada.