Google traz novas ferramentas para os pais gerirem smartphones Android dos filhos

A Google procura adaptar o Android a todos, desde os utilizadores mais exigentes até aos mais simples. Aqui colocam também as crianças, que cada vez mais cedo são utilizadoras deste sistema operativo. Agora, a Google resolveu apostar neste escalão etário e traz novas funcionalidades ao Family Link, para os pais gerirem melhor os smartphones dos filhos.

O Family Link é a solução necessária para qualquer pai gerir o smartphone do seu filho. Esta ferramenta dá o controlo total do Android e do equipamento, permitindo gerir um lote grande de opções. para o tornar ainda melhor, a Google tem agora um lote grande de novidades.

Um novo visual do Family Link

Em primeiro lugar, a Google traz um novo visual ao Family Link. Quer assim torná-lo mais intuitivo para os pais. Um novo separador Tempo de Ecrã reúne todas as ferramentas de gestão de tempo de ecrã num único lugar de fácil acesso. Este também facilita aos pais definir e ajustar o Tempo de Inatividade e o Horário escolar.

Gerir a conta, as definições de privacidade e os filtros de conteúdo dos seus filhos é agora mais fácil no separador Controlos. Os principais controlos foram redesenhados para estarem acessíveis, incluindo a capacidade de gerir as definições dos dados da conta, aprovar downloads de aplicações e bloquear sites específicos.

A novidade Horário escolar no Android

Surge agora o Horário escolar no Fitbit ACE LTE e no Samsung Galaxy Watch for Kids. É uma como uma forma de ajudar a minimizar distrações nos smartwatches para as crianças durante o horário escolar. A partir da próxima semana, vamos também implementar a funcionalidade Horário escolar para telefones e tablets Android.

O Horário escolar pode ajudar a reduzir distrações com o agendamento de funcionalidades limitadas do telefone e notificações silenciadas. É ainda possível ajustar as configurações e definir um "Intervalo" para corresponder à agenda das crianças. Os pais podem escolher as aplicações que serão silenciadas e limitadas, e saber quais as aplicações que os seus filhos usam durante o Horário escolar ou fora dele.

Os contactos geridos pelos pais

Nos próximos meses, será disponibilizada a possibilidade de aprovar contactos para quem as crianças podem ligar e enviar mensagens de texto para telefones Android. Os pais podem adicionar estes contactos a partir do Family Link diretamente no dispositivo do seu filho e limitar as chamadas e mensagens de texto apenas para os contactos aprovados.

Do lado oposto, as crianças também vão ter algum controlo. Estas podem também solicitar a adição de novos contactos para serem aprovados pelos pais no Family Link. Assim, tudo passa também por elas, que assim escolhem os seus novos contactos.

Com estas novidades a Google torna o Family Link ainda mais útil e adaptado a todos. Dá aos pais o controlo e a informação que necessitam sobre o smartphone dos filhos, aumentando a sua segurança e a sua proteção. Numa altura em que cada vez mais se fala dos limites destes equipamentos nas escolas, esta é uma excelente novidade.