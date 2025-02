OPPO Reno13 aposta forte na IA e no design para conquistar Portugal e a Europa

A OPPO anunciou hoje o evento de lançamento europeu da sua muito aguardada Série Reno13. Quer assim marcar o início de 2025 com um foco claro em inteligência artificial e design inovador. O evento de apresentação destes novos smartphones terá lugar em Milão, Itália, a 24 de fevereiro de 2025.

OPPO Reno13 aposta na IA e no design

Esta nova série inclui os modelos Reno13 Pro 5G, Reno13 5G, Reno13 F 5G e Reno13 FS 5G, marcando a primeira vez que a OPPO lança uma geração completa de Reno com números ímpares na Europa. Apostar nesta estratégia representa uma mudança significativa, com a nova série a ser apresentada na primeira metade do ano.

Na altura foi impulsionada pelo sucesso do Find X8 Pro e da Série Reno12, os primeiros smartphones com IA da OPPO no mercado europeu. A OPPO, destacou que o feedback positivo dos lançamentos anteriores encorajou a marca a expandir a sua gama de produtos na Europa.

Esta marca procura oferecer mais opções aos utilizadores que valorizam as capacidades de IA e o design sofisticado. A Série Reno sempre foi reconhecida pelo seu design elegante e inovação em fotografia, permitindo aos utilizadores captarem os momentos mais importantes das suas vidas.

Quando chega para conquistar Portugal e Europa?

Com a Série Reno13, a OPPO pretende elevar a fasquia da fotografia móvel, introduzindo funcionalidades de IA que aumentam a nitidez e o detalhe das imagens. O design da série, inspirado nas asas de uma borboleta, combina artesanato tradicional com tecnologia de ponta, criando uma fusão harmoniosa entre a moda contemporânea e a dinâmica da natureza.

Para além dos smartphones da Série Reno13, a OPPO vai aproveitar o evento em Milão para apresentar uma gama de produtos IoT, incluindo wearables e dispositivos ‘true wireless stereo’ (TWS), expandindo o seu ecossistema inteligente.

A OPPO convida os entusiastas de tecnologia a acompanhar o evento em Milão no dia 24 de fevereiro para conhecerem todos os detalhes da Série Reno13 e das novidades que a marca tem preparadas para 2025.