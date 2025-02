Diretor-executivo da Ford diz que taxas de Trump estão a criar “muito custo e muito caos”

Adotando meios para atingir um fim: "Make America Great Again"; Donald Trump tem lançado uma série de medidas. Para o diretor-executivo da Ford, apesar de as taxas mais recentes não estarem ainda em vigor, já estão a criar "muito custo e muito caos", e já se prevê um impacto devastador para as fabricantes de automóveis e para os consumidores.

A par de todos os documentos que já assinou desde que tomou posse, no dia 20 de janeiro, e todas as mudanças em que essas declarações já resultaram, Donald Trump anunciou taxas de 25% sobre os produtos importados do Canadá e do México, no início deste mês.

Apesar de essas taxas estarem suspensas, para já, o diretor-executivo da Ford, Jim Farley, considera que as ameaças já estão a fazer estragos.

O Presidente Trump tem falado muito em tornar a nossa indústria automóvel americana mais forte, trazendo mais produção para cá, mais inovação para os Estados Unidos, e se esta administração conseguir isso, seria uma das realizações mais emblemáticas. [No entanto] o que estamos a ver é muito custo e muito caos.

Disse Farley, durante uma conferência, na terça-feira.

Jim Farley da Ford prevê impacto devastador para fabricantes e clientes

Na perspetiva do diretor-executivo da Ford, o impacto será devastador para as fabricantes de automóveis e para os consumidores.

Embora a fabricante esteja menos exposta do que as suas rivais, como a General Motors e a Stellantis, os executivos da empresa revelaram esperar que ela seja impactada por via dos fornecedores que serão afetados pelas taxas.

Não há dúvida de que as taxas a 25% do Canadá e do México, a serem prolongadas, teriam um enorme impacto na nossa indústria, com milhares de milhões de dólares de lucros da indústria eliminados e um efeito adverso nos empregos dos Estados Unidos.

Disse Farley, numa chamada dedicada aos resultados do quarto trimestre da Ford.

Neste momento, a empresa está a explorar formas de aumentar o inventário nos Estados Unidos, no sentido de atenuar o impacto das taxas impostas pelo Presidente dos Estados Unidos.