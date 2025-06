Xiaomi SU7 Ultra bate um novo recorde no circuito de Nürburgring, na Alemanha

Para além da fama dos carros da Xiaomi, estas propostas estão a conquistar recorde atrás de recorde em diversos circuitos. Isso revela a eficácia destes modelos e as suas capacidades. A mais recente prova veio de Nürburgring, na Alemanha, onde o Xiaomi SU7 Ultra bateu um novo recorde.

Xiaomi SU7 Ultra bate um novo recorde

Há poucos dias, a Xiaomi anunciou uma colaboração com a Sony para levar o Xiaomi SU7 Ultra, a versão mais potente do seu primeiro carro elétrico, ao videojogo Gran Turismo 7, que estará disponível em Espanha. A empresa chinesa quer posicionar-se como um grande fabricante de automóveis, apesar de ter apenas dois modelos no mercado e apenas quatro anos de experiência no setor.

É através desta estratégia que está a alcançar reconhecimento e uma imagem de marca que poucas empresas automóveis chinesas podem ostentar, especialmente dada a enorme concorrência na China, com mais de 130 corporações automóveis. Agora, a Xiaomi anunciou algo em que tem vindo a trabalhar há algum tempo: poder gabar-se de ter o carro elétrico de produção mais rápido do mundo.

Para isso, foram à Alemanha, ao circuito de Nürburgring, onde testaram a versão mais potente e modificada do SU7 Ultra para arrebatar a medalha à Porsche. E conseguiram. Esta versão do carro, que conta com três motores elétricos com 1.548 cavalos de potência, aceleração dos 0 aos 100 km/h em 1,98 segundos e uma velocidade máxima superior a 350 km/h , bateu o recorde à primeira tentativa.

Aconteceu no circuito de Nürburgring, na Alemanha

Isto permitiu-lhe terminar o teste em 7:04.957 minutos. São menos dois segundos que o recorde anterior, que era do Porsche Taycan Turbo S. Este recorde não deve ser confundido com o que a marca já detinha com o Xiaomi SU7 Ultra, mas sim em forma de protótipo. Falamos agora do modelo atualmente à venda na China.

Segundo a empresa, tal foi possível graças a três principais tecnologias elétricas. Motor elétrico, bateria de potência e unidade de controlo do motor, além do controlo de vetorização de binário do chassis e do design aerodinâmico. A divisão de veículos elétricos da empresa, a Xiaomi EV, assinou um acordo de parceria com o próprio circuito de Nürburgring, tornando-se um parceiro premium.

A Xiaomi EV irá alegadamente aproveitar a sua parceria com Nürburgring para desenvolver os seus veículos elétricos, utilizando o lendário circuito como plataforma de testes. Isto mostra que o compromisso da marca com os carros elétricos está apenas a começar. O lançamento do seu segundo modelo, o Xiaomi YU7, vai acontecer em breve. Muito se sabe sobre ele, mas ainda não há um preço oficial.