Alerta máximo: “Perde a ligação do telemóvel e a conta bancária enche-se de débitos”

As autoridades alertam para uma onda de fraudes bancárias em toda a Espanha. A Guardia Civil avisa sobre este esquema com o telemóvel que pode deixar a conta do utilizador a zero.

Há um novo esquema para "apanhar" o acesso às apps bancárias, que ataca aqui na vizinha Espanha!

Como funciona o ataque?

Perder a ligação à Internet no telemóvel é algo comum e, por isso, muitas vezes não se dá importância. No entanto, a Guardia Civil alertou recentemente, através das redes sociais, que pode ser um sinal de tentativa de fraude.

Inicialmente, o utilizador perde a ligação do telemóvel e, quando dá por isso, a sua conta bancária já está cheia de débitos. Esta burla, cada vez mais comum, baseia-se num processo relativamente simples, mas eficaz.

Para se proteger, é essencial conhecer como funciona.

O esquema denunciado pelas autoridades espanholas

Como qualquer fraude, o objetivo é sempre o mesmo: roubar dinheiro. O que muda aqui é o método utilizado pelos criminosos para aceder à conta bancária da vítima. O primeiro sinal de que a burla foi bem-sucedida é a perda da ligação do telemóvel.

Como funciona? Os burlões conseguem enganar a operadora de telecomunicações do visado e obtêm um cartão SIM clonado.

Desta forma, a pessoa perde o controlo do seu número de telemóvel, ficando sem acesso a mensagens e chamadas. Isto significa que, se o banco lhe enviar um código de validação por SMS, este será recebido pelos criminosos e não pela pessoa.

Para chegarem a este ponto, os burlões utilizam diferentes estratégias para roubar a identidade da vítima, o que lhes permite enganar a operadora.

Algumas destas informações podem ser obtidas através de "vazamentos de dados", contra os quais há pouco a fazer. No entanto, em muitos casos, os criminosos utilizam técnicas como phishing (fingindo ser um banco, uma empresa, ou até um familiar) para levar a própria vítima a fornecer os seus dados.

Também podem recorrer a chamadas telefónicas fraudulentas ou mensagens falsas no WhatsApp.

Como evitar esta burla?

A melhor forma de te protegeres contra este esquema é ativar a autenticação em dois fatores para as suas contas bancárias. Isto significa que um simples código por SMS não será suficiente para validar operações bancárias.

Utilizar métodos como autenticação por impressão digital ou assinatura digital pode ser uma camada extra de segurança. Além disso, ferramentas como as chaves de acesso do Google podem reforçar a proteção das contas.

Por fim, é essencial partilhar o mínimo de informações pessoais online e nas redes sociais, pois quanto menos dados estiverem disponíveis, menores serão as hipóteses de seres alvo destes ataques.

Leia também: