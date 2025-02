Novidades Playstation Plus para fevereiro de 2025

O mês de Fevereiro já vai bem lançado mas as novidades no Playstation Plus, não terminaram ainda. Já são conhecidos os jogos que vão engrossar, em breve o catálogo. Venham conhecê-los...

Com o mês de fevereiro já bem adiantado, a Sony Playstation revelou quais os jogos que irão engrossar o catálogo do Playstation Plus.

A lista inclui alguns jogos bastante interessantes e que certamente serão do agrado de muitos de vós.

Por exemplo, o STAR WARS Jedi: Survivor, que o Pplware teve a oportunidade de experimentar aqui, e que representa uma aventura de ação e exploração em terceira pessoa, bem dentro do fantástico universo de STAR WARS. O jogo é a continuação da história de STAR WARS Jedi: Fallen Order, no qual o protagonista Cal Kestis enfrenta uma luta cada vez mais desesperada para proteger a galáxia.

Outro dos jogos em maior destaque nesta segunda metade de fevereiro, é TopSpin 2K25.

Trata-se de uma série de videojogos dedicados ao ténis, apresentando gráficos imersivos, uma física bastante realista e a possibilidade de competir em torneios nos quais se poderão encontrar uma grande variedade de lendas do ténis.

Mas.... nada como ver a lista completa de aquisições do catálogo do Playstation Plus.

Catálogo de jogos (Extra – Premium)

Seguem abaixo os títulos que estarão disponíveis para os subscritores do PlayStation Plus Extra e Premium a partir do próximo dia 18 de fevereiro:

STAR WARS JEDI: Survivor para Playstation 5 e Playstation 4

TopSpin 2K25 para Playstation 5 e Playstation 4

Lost Records: Bloom & Rage - Episode 1 para Playstation 5

SaGa Frontier Remastered para Playstation 4

Somerville para Playstation 5 e Playstation 4

Tin Hearts para Playstation 5 e Playstation 4

Mordhau para Playstation 5 e Playstation 4

Além disso, os jogadores terão uma última oportunidade para jogar os títulos que sairão do catálogo de jogos do PlayStation Plus Extra e Premium a partir de 18 de fevereiro: Tales of Symphonia, Tales of Vesperia: Definitive Edition, Tales of Arise, Tales of Zestiria, Scarlet Nexus, Outriders, The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition e Bulletstorm: Full Clip Edition.

Catálogo de clássicos (Premium)

De seguida, podem encontrar os jogos que estarão disponíveis para os subscritores do PlayStation Plus Premium este mês, a partir do mesmo dia 18 de fevereiro:

Patapon 3 para Playstation 5 e Playstation 4

Dropship: United Peace Force para Playstation 5 e Playstation 4

Desconto exclusivo em compras via PlayStation Direct (Essential - Extra - Premium)

Entretanto, as novidades de fevereiro não se ficam por aqui e todos os utilizadores de PlayStation Plus têm agora acesso a um desconto exclusivo de 5% em todas as compras realizadas através do PlayStation Direct, a loja online oficial da PlayStation.

Esta oferta está disponível até 31 de janeiro de 2026. Para usufruir do desconto, os utilizadores devem estar com sessão iniciada na sua conta PSN no momento da compra.