OUTERDIM: Lost Between Dimensions, aventura interdimensional com sangue luso

Os estúdios independentes portugueses ARR Studios, encontram-se a trabalhar no seu projeto, OuterDim: Lost Between Dimensions. Trata-se de um jogo de ação com mecânicas Boss Rush, que traz velhas recordações. Venham conhecer um pouco mais de OuterDim: Lost Between Dimensions.

A indústria de videojogos portuguesa continua ativa e apesar de por vezes não parecer, continuam a surgir cada vez mais novos projetos bastantes interessantes.

Hoje trazemos OUTERDIM: Lost Between Dimensions, um jogo que nas palavras dos seus responsáveis (os ARR Studios), se trata de um jogo de ação focado em Boss Rush. O jogo encontra-se em desenvolvimento para PC.

A história de OUTERDIM: Lost Between Dimensions conta-nos como um miúdo entra, literalmente, dentro da sua consola de jogos retro Atari.

Depois de um acidente com a sua consola e com um tanque de brincar, o miúdo (o jogador) é transportado para o mundo digital da consola e unindo-se ao brinquedo, ganha a capacidade de disparar projéteis. Nesse universo, tudo o que existe são formas geométricas que se reorganizam para o tentar eliminar. O jogador, terá de sobreviver a cada batalha para tentar voltar ao mundo real.

OUTERDIM: Lost Between Dimensions apresenta uma sequência de combates intensos contra Bosses únicos. E aqui reside uma das principais características do jogo, que é o facto de cada Boss poder mudar de forma durante os combates, o que faz com que os seus comportamentos se alterem e consequentemente, as próprias regras do jogo.

Adicionalmente, cada fase muda também a forma como o jogador controla a ação, o que obriga a uma adaptação constante. O jogador pode atacar livremente, mas para causar mais impacto deve atingir os pontos vulneráveis de cada criatura. Entre cada fase, há pequenas cenas animadas que mostram a transformação dos inimigos e marcam o ritmo da progressão. Progressão essa que é uma sucessão linear de arenas, mas sempre focada na ação e no combate.

O jogo apresenta um estilo visual retro inspirado nos jogos dos anos 80, apostando em cores fortes, formas simples e linhas luminosas. É um ambiente retro e arcaico, fazendo lembrar a momentos, os primeiros jogos Spectrum. Mas com um acabamento moderno e polido.

Por seu lado, a banda sonora que acompanha o jogo, baseia-se sem sons eletrônicos, efeitos distorcidos e música enérgica, tentando acompanhar o ritmo dos combates.

OUTERDIM: Lost Between Dimensions é o terceiro jogo dos ARR Studios, depois de Magical Intern (PC) e Company Roulette (VR).