Fiido D11 2025: a icónica e-bike dobrável está de volta, mais refinada do que nunca

A Fiido regressa com uma nova versão da sua e-bike dobrável mais emblemática: a D11 2025. A nova versão combina portabilidade extrema, conforto de condução e upgrades técnicos, sendo uma resposta direta às sugestões da comunidade de utilizadores.

Depois de conquistar o público com a primeira geração, que arrecadou mais de 1 milhão de dólares numa campanha global de crowdfunding, o modelo D11 renasce com melhorias importantes, mantendo o seu ADN prático e urbano.

Pensada com base em quem a conduz

A D11 original já se tinha destacado pelo seu design com bateria integrada no espigão do selim e pela sua abordagem funcional, conquistando milhares de ciclistas urbanos. A edição de 2025 é uma evolução dessa fórmula, melhorada com base em anos de feedback real. A Fiido escutou a sua comunidade e implementou melhorias cirúrgicas: travões hidráulicos, sensor de torque, maior estabilidade e maior conforto na condução.

O resultado é uma bicicleta mais completa e intuitiva, pronta para a rotina da cidade — com um toque premium, sem subir o preço.

Dobrável em 5 segundos, portátil como nunca

Com um sistema de dobragem simples e rápido, a D11 2025 pode ser dobrada em apenas 5 segundos para atingir uma dimensão de 840 × 400 × 740 mm, semelhante a uma mala de viagem grande. Ideal para quem combina bicicleta com transportes públicos ou precisa de a guardar em espaços reduzidos.

O peso também ajuda: com 19,6 kg, é suficientemente leve para ser transportada à mão ou colocada facilmente na bagageira do carro. A bateria integrada continua a ser removível, o que significa que pode deixar a bicicleta estacionada e levar apenas o espigão para carregar — prático em casa ou no trabalho.

Estabilidade, conforto e controlo melhorados

A nova D11 mantém o seu distinto quadro em alumínio com formato em “M”, que garante estabilidade e robustez, mesmo em pisos irregulares. Mas há novidades importantes: os travões hidráulicos substituem os antigos mecânicos, oferecendo uma travagem mais segura e suave, mesmo em chuva ou descidas.

O guiador elevado (riser bar) proporciona uma postura mais direita e ergonómica, o que reduz o cansaço em trajetos mais longos. Juntamente com o sensor de torque, que ajusta a assistência elétrica de forma mais natural e progressiva, a condução torna-se mais fluida e menos robótica.

Pronta para o quotidiano

Com uma bateria de 417,6 Wh, a D11 2025 oferece uma autonomia de até 86 km com assistência ao pedal, superando a média das e-bikes dobráveis na sua gama. É perfeita para deslocações casa-trabalho, mas também para passeios.

A transmissão Shimano de 7 velocidades permite ajustar o esforço da pedalada ao terreno, e o ecrã LCD inteligente mantém todas as informações visíveis em tempo real. Conta ainda com luz traseira integrada e resistência à água IP54, para que nada a pare, nem mesmo um dia de chuva inesperado.

Estilo renovado, preço aliciante

Disponível em dois tons modernos, Meteor Gray e uma edição limitada Deep Gray, a D11 2025 aposta num look discreto, mas elegante. A estética minimalista continua a ser uma das suas bandeiras, agora com mais maturidade.

Apesar de todas as melhorias, a Fiido mantém o compromisso com a acessibilidade: o preço promocional de lançamento é de 999 €, abaixo do valor de referência de 1299 €, tornando-a ainda mais competitiva no mercado europeu.

Especificações principais:

Motor : 250W, roda traseira

: 250W, roda traseira Velocidade máxima : 25 km/h

: 25 km/h Bateria : 36V / 417,6 Wh (removível)

: 36V / 417,6 Wh (removível) Autonomia : até 86 km (modo ECO)

: até 86 km (modo ECO) Travões : hidráulicos (disco)

: hidráulicos (disco) Sensor : torque (assistência natural)

: torque (assistência natural) Peso : 19,6 kg

: 19,6 kg Tamanho dobrada : 840 × 400 × 740 mm

: 840 × 400 × 740 mm Carga máxima : 120 kg

: 120 kg Resistência à água : IP54

: IP54 Tamanhos recomendados: utilizadores entre 1,55 m e 1,95 m

A Fiido D11 2025 é, assim, uma verdadeira homenagem aos utilizadores que a tornaram um sucesso. Em vez de reinventar a roda, a marca apostou numa evolução inteligente, com melhorias nas áreas certas. Mais segura, mais confortável e com melhor desempenho, tudo isto sem comprometer o espírito prático e urbano que definiu o modelo original.

Ideal para o ciclista moderno que precisa de uma bicicleta dobrável, leve, mas sem abdicar da qualidade de condução. Com um preço que a torna ainda mais apelativa, a nova D11 volta a ser difícil de bater.

Fiido D11 2025