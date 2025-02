OPPO revela muito mais sobre o Find N5, o smartphone dobrável mais fino de sempre

Há um grande interesse a rodear a chegada do OPPO Find N5. A marca promete que este smartphone dobrável marcará um momento neste mercado, por ser o smartphone "mais fino do mundo". Uma publicação feita agora veio revelar muito mais sobre e Find N5 e revelar também qual será a data da apresentação global. Já falta muito pouco!

Find N5, o dobrável mais fino de sempre

Após divulgar teasers e vários detalhes nas últimas semanas, a OPPO revelou por completo o design do dobrável Find N5. Ao mesmo tempo, e de forma não oficial, surgiram leaks que oferecem uma visão do resto da ficha técnica deste smartphone dobrável que promete muito.

No vídeo partilhado pela marca nas redes sociais, a Oppo mostra o Find N5 em todo o seu esplendor. Este novo dobrável é mostrado com o seu design extremamente fino, que a OPPO afirmou antes que seria o "mais fino do mundo", uma afirmação que ainda não foi comprovada por qualquer medição real.

Na publicação feita, mostra o dobrável com um ecrã interior expansivo e uma saliência mais pequena para a câmara na parte traseira em comparação com a geração anterior do Find N3. Existem ainda três sensores de câmara traseira, um dos quais utiliza claramente uma lente periscópica. As duas cores chamam-se “Cosmic Black” e “Misty White”.

Também conforme noticiado por alguns meios, o Find N5 contará com um ecrã interno de 8,12 polegadas com o ColorOS 15 (Android 15). Longe da vista estará o Snapdragon 8 Elite de 7 núcleos, que será usado em conjunto com 16 GB de RAM, até 12 GB de RAM “virtual” e 512 GB de armazenamento. Uma bateria de 5.600 mAh é combinada com carregamento com fios de 80 W e carregamento sem fios de 50 W.

Quando chega este smartphone que promete

Notavelmente, as câmaras parecem estar a sofrer um downgrade, uma vez que haverá duas câmaras de 50 MP e uma de 8 MP, com mais duas câmaras de 8 MP frontais em cada ecrã. A geração anterior tinha câmaras frontais de 32 MP e 20 MP, com duas câmaras de 48 MP e uma câmara de 64 MP na parte traseira. A terá feito algumas alterações para garantir o design super fino.

Por fim, e igualmente importante, são os detalhes sobre o seu lançamento. A marca revelou que a sua apresentação global do OPPO Find N5 acontecerá no dia 20 de fevereiro. Claro que até lá, e como tem acontecido, vão ser revelados mais detalhes sobre aquele que (provavelmente) será o smartphone dobrável mais fino de sempre.