Será uma vingança? Elon Musk quer comprar OpenAI por 97 mil milhões de dólares

A chegada da OpenAI marcou um momento importante no mundo da tecnologia. Esta empresa de IA trouxe esta tecnologia para todos e agora quer tornar-se lucrativa. Elon Musk desde cedo se mostrou contra esta mudança, que tem tentado contrariar. Agora, num novo movimento, o dono do X quer comprar OpenAI por 97 mil milhões de dólares. Será que consegue bater Sam Altman?

Elon Musk quer agora comprar a OpenAI

Um grupo de investidores liderado por Elon Musk anunciou uma oferta de mais de 97 mil milhões de dólares para comprar a OpenAI, mas o CEO da empresa de inteligência artificial (IA), Sam Altman, recusou imediatamente a proposta.

Elon Musk, a xAI e um consórcio de investidores adiantam que querem comprar o criador do ChatGPT. A ideia é revertê-lo para a sua missão open-source como um laboratório de investigação sem fins lucrativos. Esta oferta de Musk ocorre num momento em que a OpenAI enfrenta desafios financeiros e pressão dos investidores para se tornar rentável. A empresa tem aumentado os preços dos seus produtos e serviços.

Nas palavras de Elon Musk é hora da OpenAI mudar. Numa declaração do seu advogado "é hora de a OpenAI retornar à força de código aberto e focada em segurança para sempre que já foi". Além disso, adiantou ainda que "nós garantiremos que isso aconteça".

Conseguirá ficar com a IA de Sam Altman?

O CEO da OpenAI, Sam Altman, rejeitou rapidamente esta proposta, através da rede social X do próprio Elon Musk. A resposta é (quase) jocosa e revela "não, obrigado, mas podemos comprar o Twitter por 9,74 mil milhões de dólares se quiserem". Elon Musk, entretanto, não gostou da piada de Altman, escrevendo "trapaceiro" (Swindler) em resposta e depois chamando-o de "Altman vigarista" (Scam Altman).

Elon Musk foi um dos fundadores da OpenAI em 2015, deixou a empresa em 2018 devido a divergências com a direção. Desde então, critica a OpenAI por esta se ter tornado demasiado comercial e por abandonar a sua missão original de desenvolver uma IA segura e benéfica para a humanidade.

Resta saber se Elon Musk irá aumentar a sua oferta ou se irá desistir da sua tentativa de comprar a OpenAI. No entanto, esta notícia já causou grande agitação no mundo da tecnologia e levanta questões importantes sobre o futuro da IA e o papel das grandes empresas de tecnologia no seu desenvolvimento.