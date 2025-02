França anuncia investimento de 109 mil milhões de euros em IA para enfrentar EUA e China

A acolher a cimeira global para a Inteligência Artificial (IA), o Presidente francês anunciou que o setor receberá 109 mil milhões de euros de investimento privado, "nos próximos anos".

Numa entrevista à emissora francesa TF1, Emmanuel Macron descreveu a promessa de 109 mil milhões de euros como "o equivalente para França do que os Estados Unidos anunciaram com o Stargate", um projeto anunciado por Donald Trump, recentemente.

De nome The Stargate Project, e com um investimento privado de 500 mil milhões de dólares, a nova empresa foi anunciada, na Casa Branca, como "o maior projeto de infraestruturas de IA da história", tendo Donald Trump afirmado que ajudaria a manter "o futuro da tecnologia" nos Estados Unidos da América (EUA).

A joint-venture americana prevê que a OpenAI, a Oracle e a SoftBank gastem milhares de milhões de dólares em infraestrutura de IA, nos próximos quatro anos.

França quer colocar a Europa na vanguarda da IA

Por sua vez, o financiamento francês incluirá compromissos dos Emirados Árabes Unidos, fundos de investimento americanos e canadianos, e empresas francesas como as empresas de telecomunicações Iliad e Orange, e o grupo aeroespacial e de defesa Thales.

De acordo com a CNBC, poucos dias antes da AI Action Summit, em França, os Emirados Árabes Unidos afirmaram que iriam investir entre 30 mil milhões de euros e 50 mil milhões de euros na construção de um centro de dados de IA de um gigawatt, no país, como parte de um complexo centrado no desenvolvimento da tecnologia.

Depois, a Iliad comprometeu-se a gastar 3 mil milhões de euros em infraestruturas de IA, e a Mistral, empresa de IA sediada em Paris, anunciou planos para investir milhares de milhões na construção do seu próprio centro de dados em França.

Precisamos de estabelecer as bases certas para que a Europa prospere como ecossistema. É ótimo investirmos mais em infraestruturas. Não creio que seja a única solução para o problema. Há muitas outras coisas com que nos temos de preocupar. Mas o que eu acho realmente ótimo é que haja vontade política para fazer alguma coisa.

Disse Victor Riparbelli, diretor-executivo da startup britânica de IA Synthesiaa, à CNBC, acrescentando que o plano de investimento francês é "ótimo" para o ecossistema europeu, mas é necessário garantir que o continente é efetivamente capaz de competir com os EUA e a China.

Na perspetiva de Mike Capone, diretor-executivo da empresa de software americana Qlik, "a diplomacia da IA é, agora, tão crítica quanto o desenvolvimento da IA; a luta pelo poder não será sobre quem constrói o melhor modelo, mas sobre quem controla a narrativa da IA".