Adolescence: série da Netflix será exibida nas escolas secundárias Reino Unido

Após encetar um aceso debate em vários países, relativamente ao impacto da Internet nos jovens, a série britânica Adolescence, da Netflix, deverá ser exibida nas escolas secundárias do Reino Unido.

Quando um jovem de 13 anos é acusado do assassinato de uma colega de turma, a sua família, a terapeuta e o detetive responsável pelo caso perguntam-se: o que aconteceu realmente?

É desta forma que a Netflix resume a série que, pelo mundo, encetou um importante debate sobre o impacto da Internet, em especial das redes sociais, nos jovens, bem como relativamente à possibilidade de proibir os smartphones a menores.

Filmada em Inglaterra, a série Adolescence foi lançada em março e acumulou, desde então, 66,3 milhões de visualizações, globalmente. Tornou-se, aliás, uma das séries britânicas mais comentadas dos últimos tempos.

Com o sucesso da série a consolidar-se, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, recebeu os seus realizadores, em Downing Street, recentemente, para conversações sobre proteção infantil.

Entretanto, o gabinete de Starmer disse que o primeiro-ministro apoia uma iniciativa da Netflix para transmitir a série, de forma gratuita, nas escolas secundárias de todo o país, para que o maior número possível de adolescentes possa vê-la.

Segundo a Associated Press, o primeiro-ministro britânico terá admitido que foi difícil ver a série dramática com a filha de 14 anos e o filho de 16.

Contudo, a exibição alargada nas escolas "ajudará os alunos a compreender melhor o impacto da misoginia, os perigos da radicalização online e a importância de relações saudáveis".

Parece que todas as nações estão a falar sobre 'Adolescence' e não apenas esta nação. Como pai, não achei fácil ver esta série com as crianças, porque ela conecta-se com os medos e preocupações que temos como pais e adultos.

Disse Starmer.

De facto, as reações de abalo têm sido comuns por parte de pais e encarregados de educação, mas, também, por parte da sociedade.

O ator Stephen Graham, cocriador da série, que interpreta o pai do jovem, revelou que queria que a narrativa se centrasse na vida aparentemente normal do acusado, segundo citado pela Associated Press.

Segundo ele, quando ocorre um crime com faca entre jovens, a primeira reação pode ser questionar o passado do suspeito de homicídio e como foi educado: "Mas e se não for a família? Talvez sejamos todos responsáveis. A escola. A sociedade. Os pais. Comunidade."

Leia também: