PowerDNS: transforme o seu PC com Linux num servidor de DNS

Um dos serviços/protocolos mais importantes em qualquer rede de dados é o DNS (Domain Name System). Tal como o nome sugere, o DNS traduz nomes em endereços IPs e vice-versa. Hoje ensinamos a instalar e a configurar o PowerDNS.

O PowerDNS é um software servidor de DNS (Domain Name System) que pode ser usado para gerir e resolver domínios na Internet ou em redes privadas. É uma alternativa popular a servidores como o BIND, oferecendo maior flexibilidade e suporte a bases de dados como MariaDB, PostgreSQL e SQLite.

Principais características do PowerDNS

Modularidade Pode utilizar diferentes backends (como MySQL, PostgreSQL, LDAP, entre outros) para armazenar registos DNS.

Eficiência e escalabilidade Suporta multithreading e consegue lidar com um elevado volume de tráfego.

Segurança Inclui funcionalidades como DNSSEC, que protege contra ataques de envenenamento de cache (cache poisoning).

Interface de administração Pode ser gerido através do PowerDNS Admin, uma interface gráfica.

Dois modos de funcionamento Pode ser configurado como um servidor DNS autoritativo, para gerir domínios, ou como um servidor recursivo, para resolver consultas.



Componentes principais do PowerDNS

PowerDNS Authoritative Server – Responde a consultas DNS para domínios específicos.

– Responde a consultas DNS para domínios específicos. PowerDNS Recursor – Resolve nomes de domínio consultando outros servidores DNS.

Resource Records utilizados em zonas DNS

Toda a informação associada a um domínio DNS é registada nos ficheiros de zonas através de resource records. Os resource records permitem definir um tipo de apontador para endereços IP, nomes, etc. Por exemplo, quando criar um registo no DNS relativo a um servidor de e-mail, usamos o resource records MX (Mail Exchanger)

Tipos de resource records mais importantes:

A – Address: Associação de um nome a um endereço (mapeamento direto)

– Address: Associação de um nome a um endereço (mapeamento direto) AAAA – Address IPv6; Associação de um nome a um endereço IPv6

– Address IPv6; Associação de um nome a um endereço IPv6 NS (NameServer); Indica o nome de um servidor de DNS do domínio ou subdomínio;

(NameServer); Indica o nome de um servidor de DNS do domínio ou subdomínio; CNAME – (Canonical NAME); um alias (nome alternativo) para um host;

– (Canonical NAME); um alias (nome alternativo) para um host; MX - (Mail eXchanger); Definição de servidores de correio eletrónico do domínio ou subdomínio;

- (Mail eXchanger); Definição de servidores de correio eletrónico do domínio ou subdomínio; PTR – (PoinTeR); Associação de um endereço a um nome (reverse DNS – mapeamento inverso)

– (PoinTeR); Associação de um endereço a um nome (reverse DNS – mapeamento inverso) SOA – (Start Of Authority); Identificação de cabeçalhos de zonas

– (Start Of Authority); Identificação de cabeçalhos de zonas SRV - (SeRVice); permite definir serviços disponíveis num domínio

- (SeRVice); permite definir serviços disponíveis num domínio TXT – Definição de informação textual sobre o domínio

Como transformar um PC num servidor de DNS com o PowerDNS?

Instalação do PowerDNS

Quando se fala em serviços de DNS para Linux, os nomes mais populares são o Bind9 ou djbdns. Para hoje a nossa sugestão vai para o PowerDNS pois é um serviço bastante leve e com muitas funcionalidades. Para instalar o PowerDNS no RockyLinux devem começar por instalar um sistema de gestão de base de dados.

Passo 1: Instalar MariaDB (ou MySQL)

sudo dnf install -y mariadb-server mariadb sudo systemctl enable --now mariadb sudo dnf install -y mariadb-server mariadb sudo systemctl enable --now mariadb

Agora, executem o assistente de configuração segura:

sudo mysql_secure_installation sudo mysql_secure_installation

Passo 2: Criar Base de Dados e Utilizador

Aceda ao MariaDB

sudo mysql -u root -p sudo mysql -u root -p

Crie uma base de dados e um utilizador para o PowerDNS:

CREATE DATABASE powerdns; GRANT ALL ON powerdns. * TO 'pdns' @ 'localhost' IDENTIFIED BY 'password' ; FLUSH PRIVILEGES; EXIT; CREATE DATABASE powerdns; GRANT ALL ON powerdns.* TO 'pdns'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password'; FLUSH PRIVILEGES; EXIT;

Agora, descarregue o schema SQL para criar as tabelas:

sudo dnf install -y wget wget https: // raw.githubusercontent.com / PowerDNS / pdns / master / modules / gsql / backend-schema.mysql.sql mysql -u pdns -p powerdns < backend-schema.mysql.sql sudo dnf install -y wget wget https://raw.githubusercontent.com/PowerDNS/pdns/master/modules/gsql/backend-schema.mysql.sql mysql -u pdns -p powerdns < backend-schema.mysql.sql

Passo 3: Instalar o poweDNS

Neste passo vamos instalar o PowerDNS e o backend MySQL

sudo dnf install -y epel-release sudo dnf install -y pdns pdns-backend-mysql sudo dnf install -y epel-release sudo dnf install -y pdns pdns-backend-mysql

Passo 4: Configurar o poweDNS

Edite o ficheiro de configuração

sudo nano / etc / pdns / pdns.conf sudo nano /etc/pdns/pdns.conf

Adicione ou edite as seguintes linhas:

launch =gmysql gmysql-host=127.0.0.1 gmysql-dbname=powerdns gmysql-user=pdns gmysql-password=password launch=gmysql gmysql-host=127.0.0.1 gmysql-dbname=powerdns gmysql-user=pdns gmysql-password=password

Guarde e saia (CTRL+X, Y, Enter). Reinicie o serviço:

sudo systemctl enable --now pdns sudo systemctl restart pdns sudo systemctl enable --now pdns sudo systemctl restart pdns

Passo 5: Configurar um recursor

Antes de definirmos a nossa zona no DNS, é necessário indicar qual o servidor de DNS que vai resolver nomes fora do nosso domínio. Para este exemplo vamos usar o servidor da Google (8.8.8.8). Esse informação é configurada no ficheiro /etc/powerdns/pdns.conf podendo ser usado o seguinte comando para tal:

sudo sed -i 's/# recursor=/recursor=8.8.8.8/g' / etc / powerdns / pdns.conf sudo sed -i 's/# recursor=/recursor=8.8.8.8/g' /etc/powerdns/pdns.conf

Depois de configurado devemos fazer um restart ao serviço pdns e instalar o dnsutils

sudo service pdns restart sudo apt-get install dnsutils sudo service pdns restart sudo apt-get install dnsutils

Depois de reiniciarem o serviço e instalar o dnsutils, podem testar usando, por exemplo, o comando

nslookup pplware.com localhost nslookup pplware.com localhost

Configurar uma ZONA no PowerDNS

Como referido, toda a informação associada a um domínio DNS é registada nos ficheiros de zonas. Para isso vamos abrir o ficheiro /etc/powerdns/bindbackend.conf e indicar a zona para o nosso domínio DNS interno. Para este tutorial, vamos considerar que o domínio DNS é pplware.com

zone "pplware.com" { type master; file "/etc/powerdns/bind/pplware.com.zone" ; allow-update { none; } ; } ; zone "pplware.com" { type master; file "/etc/powerdns/bind/pplware.com.zone"; allow-update { none; }; };

De seguida vamos criar o ficheiro /etc/powerdns/bind/pplware.com.zone onde vamos colocar a informação da nossa zona. Para isso começamos por criar o diretório /etc/powerdns/bind (para termos o serviço organizado)

sudo mkdir / etc / powerdns / bind sudo mkdir /etc/powerdns/bind

Em seguida criamos e editamos o ficheiro /etc/powerdns/bind/pplware.com.zone e colocamos lá a seguinte informação:

Nota: De referir que o endereço 192.168.1.97 corresponde ao meu PI. Devem alterar pelo IP que está atribuído ao vosso.

$ORIGIN pplware.com ; base for unqualified names $TTL 1h ; default time-to-live @ IN SOA ns.pplware.com hostmaster.pplware.com ( 1 ; serial 1d; refresh 2h; retry 4w; expire 1h; minimum time-to-live ) IN NS ns IN A 192.168.1.97 ns IN A 192.168.1.97 $ORIGIN pplware.com ; base for unqualified names $TTL 1h ; default time-to-live @ IN SOA ns.pplware.com hostmaster.pplware.com ( 1; serial 1d; refresh 2h; retry 4w; expire 1h; minimum time-to-live ) IN NS ns IN A 192.168.1.97 ns IN A 192.168.1.97

E está feito. O nosso servidor de DNS está instalado, configurado e pronto a ser usado.

Adicionar novos registos

Como este serviço vai ficar a funcionar na rede local, podemos atribuir um nome a todos os dispositivos que estão nessa rede. Por exemplo, vamos considerar que queremos dar o nome gwmeo ao router que tem o endereço 192.168.1.254. Para isso, basta acrescentar ao ficheiro anterior a seguinte linha:

gwmeo IN A 192.168.1.254 gwmeo IN A 192.168.1.254

Caso o utilizador pretenda que este equipamento tenha um nome alternativo (CNAME) pode configurar algo do tipo:

gwmeo IN A 192.168.1.254 router IN CNAME gwmeo gwmeo IN A 192.168.1.254 router IN CNAME gwmeo

Com a informação anterior, qualquer dispositivo que tenha configurado como servidor de DNS o PI, poderá aceder ao router através do nome gwmeo ou router.

No final da configuração devem reiniciar novamente o serviço pdns.

Sempre que queiram acrescentar novas máquinas, basta acrescentar essa informação ao ficheiro /etc/powerdns/bind/pplware.com.zone.