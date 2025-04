Steel Seed, perigo no Espaço

Steel Seed, é um jogo de ação furtiva, em desenvolvimento pelos Storm in a Teacup, que decorre no Espaço. Um titulo que promete levar até ao cosmos uma jogabilidade pouco comum neste tipo de ambiente.

Steel Seed é um jogo que decorre numa Estação Espacial e que apresenta uma jogabilidade assente na furtividade mas que também apresenta algumas novidades. Segundo os seus responsáveis, o jogo vai misturar uma jogabilidade de ação furtiva de ficção científica, com parkour e uma narrativa profunda.

Entretanto, os estúdios Storm in a Teacup (Close to the Sun) já anunciaram também a data de lançamento de Steel Seed, que será a 10 de abril deste ano, para PC, Playstation 5 e Xbox Series X.

Trata-se de um jogo de ação e aventura envolvente que decorre num mundo sombrio de ficção científica no qual a Humanidade está à beira da extinção. Os jogadores vão controlar a principal personagem, Zoe e seu drone KOBY enquanto investigam as profundezas estação Espacial, repleta de perigos e mistérios, na busca de respostas para a sobrevivência da Humanidade.

Steel Seed não é apenas um jogo sobre sobrevivência, mas é também uma experiência onde se explora a linha tênue entre o ser humano e as máquinas, a confiança e o controle, a resiliência e o desespero. Com uma história escrita e editada pelo escritor vencedor do BAFTA Martin Korda, o jogo oferece uma experiência narrativa profunda e envolvente.

De paisagens industriais imponentes a biomas artificiais e sombrios, o mundo de Steel Seed tem de tanto assustador como de envolvente. Com cenários desenhados à mão e com uma particular atenção ao detalhe, o jogo conta ainda com uma narrativa forte e densa, levando o jogador a uma trama complexa na tentativa de salvar o destino da Humanidade.

Conforme referi mais acima, Zoe não está sozinha na sua aventura. Tem um grande apoio, em KOBY, um protótipo de drone que se torna mais do que apenas uma ferramenta, mas um parceiro crucial, oferecendo orientação e ajudando a resolver quebra-cabeças. KOBY é ainda, uma âncora emocional de Zoe neste mundo desolado, e ambos criam uma dupla formidável capaz de ultrapassar qualquer desafio.

Steel Seed incentiva os jogadores a usarem a furtividade como principal forma de ação. Serão inúmeras as formas de tentar passar despercebido os meandros da Estação Espacial, como o uso de sombras, criação de distrações ou de usar o meio ambiente para fugir, esconder-se ou derrubar inimigos.

O combate em Steel See é dinâmico e mistura elementos de parkour, levando o jogador a enfrentar vários tipos de inimigos e bosses, cada qual com as suas habilidades únicas. Conta ainda com um sistema de Habilidades desbloqueáveis (três árvores de habilidades distintas com 40 melhorias diferentes), permitindo aos jogadores a personalização do seu estilo de jogo e do combate de Zoe.

Steel Seed será lançado a 10 de abril para PC (via Steam e Epic Games Store), PlayStation 5 e Xbox Series X.