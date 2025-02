Telegram: milhares de canais e sites são bloqueados por pirataria

O Telegram é uma das plataformas de eleição no que toca à privacidade e à proteção dos utilizadores. Isso levou a que seja um terreno fértil para a partilha de informação ilegal, em canais dedicados e anónimos. O Telegram tem estado ativo no que toca à sua procura e eliminação. Na mais recente foram milhares de canais e sites são bloqueados por pirataria.

Telegram: milhares de canais e sites bloqueados

Nos últimos anos, temos assistido a uma mudança de paradigma no que diz respeito a uma infinidade de atores que levam muito a sério o bloqueio de sites piratas na Internet. Não apenas as listas de IPTV ilegais relevantes, ou de links fraudulentos que podem ser encontrados nos motores de busca Também os canais relevantes do Telegram estão presentes.

Embora o Telegram já não seja o que era antes, a verdade é que nos últimos anos tem vindo a albergar uma infinidade de canais focados na pirataria. Uma dessas empresas que levou a luta contra a pirataria muito a sério é a Gazprom Media. No ano passado bloqueou milhares de sites e canais de Telegram.

No seu último relatório de 2024, pode ler-se que bloquearam 17.400 sites e 5.700 canais do Telegram devido à pirataria. As medidas não se ficaram por aqui e a empresa interpôs também 900 processos de propriedade intelectual no ano passado e ganhou 770 deles.

Procura pelo fim da pirataria tem aumentado

Estas medidas fizeram também com que os utilizadores perdessem o interesse em utilizar plataformas como o Telegram. Isto porque muitos dos canais mais visitados foram removidos. Não só perseguiram os canais do Telegram, mas também os links ilegais em motores de busca como o Yandex e o Google.

A importância desta última ação é grande e pode ser quantificada em números. O Yandex recebeu mais de 6,2 milhões de pedidos para remover links infratores no ano passado, seguido pelo Google com mais de 5 milhões de pedidos.

Este é um exemplo da mudança de paradigma observado na Internet aberta e acessível a todos. Não é só a IPTV ilegal que está a ser perseguida de forma mais rápida e direta. Também os links ilegais nos motores de busca e também os canais de Telegram que promovem conteúdos pirateados são alvos desta tentativa de os eliminar.