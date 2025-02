Cimeira em Paris: líderes mundiais reúnem-se para descobrir como adotar a IA com segurança

Com a Inteligência Artificial (IA) a evoluir e a ser, de forma tendencialmente crescente, parte do dia a dia dos cidadãos e das empresas, líderes mundiais e diretores-executivos reúnem-se, hoje, em Paris, para a AI Action Summit.

A cimeira para a IA a ser recebida por Paris procurará discutir como adotar a IA com segurança, numa altura em que a resistência à burocracia é cada vez maior e, segundo as empresas, asfixia a inovação.

Se queremos crescimento, emprego e progresso, temos de permitir que os inovadores inovem, que os construtores construam e que os programadores desenvolvam.

Disse Sam Altman, diretor-executivo da OpenAI, num artigo de opinião publicado no Le Monde, antes da cimeira.

Apesar das preocupações de segurança, a vontade de controlar a IA diminuiu desde as cimeiras anteriores na Grã-Bretanha e na Coreia do Sul, que chamaram a atenção das potências mundiais para os riscos da tecnologia após o lançamento viral do ChatGPT em 2022.

Ainda assim, enquanto Donald Trump procura promover a competitividade dos Estados Unidos, a União Europeia (UE) precisa de encontrar uma forma mais leve de abordar a IA, no sentido de ajudar as empresas europeias a competir.

Alguns líderes da UE, incluindo o anfitrião da cimeira, Emmanuel Macron, esperam que a flexibilidade seja aplicada à nova Lei da IA da UE - o primeiro conjunto abrangente de regras do mundo que regem a tecnologia, aprovadas pelos legisladores europeus, no ano passado.

Afinal, conforme alegou à imprensa francesa, o Presidente francês considera que "há o risco de alguns decidirem não ter regras e isso é perigoso", mas "também há o risco oposto, se a Europa se impuser a si mesma demasiadas regras".

Não devemos ter medo da inovação.

Paris reunirá líderes mundiais para debater sobre a IA

Na cimeira, participarão os principais líderes políticos, incluindo o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, e o vice-primeiro-ministro da China, Zhang Guoqing.

Além destes, também, o primeiro-ministro canadiano Justin Trudeau e o primeiro-ministro grego Kyriakos Mitsotakis, segundo a imprensa internacional.

Depois, os principais executivos, como o diretor-executivo da Alphabet, Sundar Pichai, e Sam Altman, da OpenAI.