Android Auto vai mudar. O melhor dos smartphones chega aos ecrãs dos automóveis

O Android está a sofrer muitas alterações e isso nota-se em todas as suas versões e formatos de deste sistema da Google. O mais recente desenvolvimento do Android Auto vem reforçar isso mesmo e trazer mudança. Já se pode ver o melhor dos smartphones a chegar aos ecrãs dos automóveis.

Há mudanças a chegar ao Android Auto

Tal como revelado antes, a Google começa a implementar o Material You no Android Auto. É algo que será percetível primeiro em elementos da interface, como botões e controlos. Os utilizadores do Android 14.9 beta já notam a diferença, algo que é imediatamente percetível. A interface do Android Auto é agora mais colorida e mais próxima do Android puro.

A adoção do Material You significa que o Android Auto agora prioriza a personalização do utilizador. Um detalhe importante é que se concentrará nas definições do telefone, e não no ecrã. Desta forma, os botões e outros elementos da interface do Android Auto, como os menus e as notificações, vão passar a mudar de cor consoante o wallpaper que está aplicado no smartphone.

Cada vez que se mudar o wallpaper no smartphone, o Android Auto adapta automaticamente o tom de cor, sem que tenha de fazer nada. O facto de a mais recente versão beta da aplicação já suportar estes tons de cor indica que a Google pode estar muito perto de lançar esta funcionalidade para todos os utilizadores.

Melhor dos smartphones nos ecrãs dos automóveis

Inicialmente, o Material You não era totalmente compatível com o Android Auto. As primeiras versões que receberam este design estavam limitadas a um pequeno número de cores. Isto foi corrigido no Android Auto 14.9 beta, que agora é capaz de exibir qualquer cor que exista no smartphone com base no papel de parede.

O design é um dos aspetos do Android Auto em que a Google mais trabalha. O modo claro do Android Auto também está em desenvolvimento, e o suporte do Material You foi provavelmente fundamental para o conseguir.

A interface do Android Auto também será mais abrangente do que nunca, incluindo os controlos do carro, como o controlo da climatização e o ar condicionado. Estes podem ser ajustados diretamente no Android Auto em alguns modelos. Finalmente, a Google está no meio de um grande esforço para substituir o Google Assistant pelo Gemini, o novo assistente baseado em IA que chegará ao Android Auto este ano.