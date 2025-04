WhatsApp já fala diversos idiomas e pode traduzir mensagens e canais no Android

O WhatsApp está a fazer melhorar a sua app móvel a um ritmo acelerado. São muitas funcionalidades que esperam para ser lançadas e que lentamente vão sendo incluídos. Uma nova começa agora a ser vista e permitirá ultrapassar barreiras linguísticas nas conversas, tanto nas privadas como em grupo. Por agora está no Android, mas será aberta a todos.

O WhatsApp também já fala diversos idiomas

Há algum tempo que sabemos que o WhatsApp está a desenvolver uma funcionalidade de tradução de mensagens. Agora, parece que esta funcionalidade está a progredir o suficiente para poder ser vista numa versão estável muito em breve. Na última versão beta para Android, as traduções de mensagens em conversas e canais já começam a ser implementadas.

Quando esta funcionalidade estiver disponível, os utilizadores serão solicitados a escolher entre uma seleção de idiomas suportados, como espanhol, português, hindi ou russo. Uma vez selecionado, a aplicação irá descarregar o pacote correspondente. Os utilizadores terão também a opção de descarregar um pacote de idioma especial, que essencialmente detetará automaticamente o idioma da conversa e o traduzirá diretamente.

Podem contar com diferentes definições de tradução, dependendo do que se considerar adequado e da conversa que está a ser tida. Os utilizadores podem optar por ativar o traduzir automáticamente ou manual. Com a tradução automática, à medida que as mensagens são enviadas noutro idioma, a aplicação irá traduzir. Na tradução manual, terá de selecionar a mensagem específica e selecionar a opção de tradução.

Traduzir mensagens e canais no Android

Estas traduções são processadas no dispositivo e alimentadas pela mesma solução interna utilizada pela ferramenta de transcrição de correio de voz do Android. Isso garante que a tradução é realizada no dispositivo, preservando a encriptação de ponta a ponta. De notar que, como as traduções são feitas localmente e não na cloud, é provável que algumas traduções não sejam totalmente precisas.

Os utilizadores poderão enviar feedback sobre as várias traduções para que a aplicação as possa melhorar com o tempo. Poderão ativar ou desativar estas preferências de tradução a qualquer momento no ecrã de informações da conversa. Os pacotes de idiomas descarregados também podem ser geridos e eliminados nas definições de armazenamento do WhatsApp.

O recurso de tradução não se limita às conversas privadas, mas estende-se também aos grupos e canais. Este é mais um passo para trazer esta funcionalidade de tradução para a versão estável da aplicação em breve.