Tesla adia o Model Y mais barato e prepara um Model 3 simplificado

Após ter reportado o seu primeiro declínio nas entregas anuais no ano passado, a Tesla prepara-se para mais um ano dececionante. Os investidores esperavam algum alívio, prevendo-se que a variante mais barata do Tesla Model Y "Juniper" impulsionaria as vendas. A verdade é que este modelo terá sido adiado pela empresa de Elon Musk, novamente.

Tesla adia o Model Y mais barato

Mais importante ainda, muitos estavam ansiosos pelo lançamento do veículo elétrico mais acessível da Tesla até à data. Fontes internas sugerem que este modelo será uma versão mais pequena e simplificada do atual Model Y, com o nome de código E41, que será pelo menos 20% mais barato de produzir.

A Tesla declarou inicialmente que iria lançar e iniciar a produção do novo modelo mais barato no primeiro semestre de 2025. Um relatório posterior da Reuters sugeriu que a produção em massa iria acelerar no início de 2026. No entanto, está agora a ser noticiado que o lançamento foi adiado.

De acordo com fontes internas citadas pela Reuters, o “Model Y mais barato Elon Musk” foi adiado por vários meses, embora os motivos permaneçam desconhecidos. As mesmas fontes também informaram que o lançamento inicial se concentrará nos clientes dos EUA, com uma meta de produção de 250.000 automóveis a serem fabricados nos Estados Unidos utilizando as linhas de produção existentes do Model Y.

Elon Musk prepara Model 3 simplificado

O lançamento chinês do E41 está agora previsto começar no final de 2026, com os planos para a produção europeia também a serem considerados, embora não tenha sido anunciado um calendário preciso. Espera-se que o novo carro seja cerca de 20% mais barato de fabricar do que o best-seller Model Y.

Além disso, existem planos em curso para lançar também um Model 3 simplificado no mercado. Os detalhes ainda não são claros e esta versão mais básica será provavelmente baseada no modelo de tração traseira. Para reduzir ainda mais os custos, a Tesla terá quase de certeza de cortar nas características. Se a aposta for total, poderá até reduzir o tamanho da bateria, embora isso possa afetar a autonomia.

No entanto, nenhum destes novos carros será o "Model 2" elétrico de 25.000 dólares que Elon Musk prometera em 2018. Os planos para um elétrico de baixo custo e de entrada de gama da Tesla foram descartados em favor do RoboTaxi autónomo, com Musk a afirmar numa conferência telefónica de resultados no ano passado que ter um modelo de 25.000 dólares seria inútil.