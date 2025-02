Análise Vasco Translator E1: comunique sem esforço com mais de 50 línguas ao ouvido

Com largos anos de experiência em tecnologia de tradução, a Vasco Translator pensa os dispositivos com base na inovação e entrega soluções verdadeiramente convenientes. O primeiro auricular tradutor do mundo é assinado pela empresa e, após ter sido apresentado publicamente no CES 2025, não podíamos estar mais curiosos para testá-lo. Fique com a nossa análise!

A comunicação verbal e não-verbal alicerça as interações humanas, assumindo um papel preponderante. Apesar de a segunda poder ser muito curiosa, é na primeira que a Vasco Translator foca a sua investigação e desenvolvimento, criando produtos capazes de quebrar qualquer barreira linguística.

De facto, apesar da globalidade do inglês, há pelo mundo quem não o fale e não o entenda. Além disso, comunicar diretamente com pessoas, conhecendo-as na sua língua, pode ser verdadeiramente enriquecedor.

Além de ser um aliado pertinente em viagens - para conhecer pessoas, ler avisos ou jornais locais, perceber do que se trata aquele prato com um nome estranho na ementa, ir a uma farmácia, entre muitos outros cenários -, a verdade é que, profissionalmente, os tradutores da Vasco Translator podem ser transformadores, seja em reuniões ou conferências, aproximando os intervenientes.

✒️ Em declarações ao Pplware, João Fernandes, Country Manager da Vasco, em Portugal, afirmou o seguinte: O Vasco Translator E1 é a solução ideal para os utilizadores modernos. O seu carácter revolucionário resulta da combinação de uma tecnologia de tradução avançada com a comodidade de utilização e a versatilidade. A sua utilidade será comprovada em reuniões privadas com familiares com os quais não falamos a mesma língua, em viagens próximas e distantes, e em discussões de negócios. A sua grande utilidade num contexto empresarial é confirmada pela cooperação da Vasco com organizações de renome nos setores da logística, finanças e educação, empresas, fundações ou hospitais. A nossa vantagem indiscutível sobre a concorrência é a qualidade dos dispositivos que oferecemos, a exatidão das nossas traduções, o acesso vitalício à Internet em quase 200 países em todo o mundo e o serviço de apoio ao cliente local em português.

O Vasco Translator E1, espeficiamente, pode ser útil nas seguintes situações:

Comunicar fluída e facilmente durante as festas de família ou encontros com amigos;

fluída e facilmente durante as festas de família ou encontros com amigos; Aproximar os colegas num ambiente de trabalho multicultural, possibilitando o convívio entre pessoas que falam línguas diferentes e promovendo o conforto;

os colegas num ambiente de trabalho multicultural, possibilitando o convívio entre pessoas que falam línguas diferentes e promovendo o conforto; Ajudar a compreender as pessoas no estrangeiro, seja numa visita guiada, numa aula ou num hospital.

Por estes motivos, e por ser um modelo muito mais portátil e compacto, que assegura praticidade e discrição na hora de comunicar, estávamos muito curiosos para testar o Vasco Translator E1.

Especificações do Vasco Translator E1 Tamanho (dentro da caixa de carregamento): 46 x 57 x 25 mm

(dentro da caixa de carregamento): 46 x 57 x 25 mm Peso : 12,5 g

: 12,5 g Processador : Dual-Core com dois processadores Arm Cortex-M33

: Dual-Core com dois processadores Arm Cortex-M33 Microfone : Dois em cada auricular

: Dois em cada auricular Altifalante : Dynamic Neodymium Iron Boron 117dBA

: Dynamic Neodymium Iron Boron 117dBA Bluetooth : 5.2

: 5.2 Bateria : 70 mAh (auricular) e 400 mAh (carregador)

: 70 mAh (auricular) e 400 mAh (carregador) Carregamento : USB Tipo-C (a potência de carregamento deve ser 5 V CC e pelo menos 0,5 A)

: USB Tipo-C (a potência de carregamento deve ser 5 V CC e pelo menos 0,5 A) Compatível com o Vasco Translator V4

com o Vasco Translator V4 Línguas suportadas : 51 línguas no E1/ 64 no E1 com o V4

: 51 línguas no E1/ 64 no E1 com o V4 Aplicação: Disponível para Android e iOS

Na caixa

Numa caixa visualmente apelativa, o Vasco Translator E1 chega em forma de dois auriculares (para o ouvido direito), numa caixa de carregamento triangular, acompanhado por um cabo de carregamento USB Tipo-A para USB Tipo-C.

Traz ainda um saco de proteção de veludo, com tecido interior impermeável, e dois manuais: Garantia e Condições, e Quick Start Guide.

Design do Vasco Translator E1

Com um aspeto simples, mas polido, e com materiais de qualidade, o E1 é discreto quando usado, assemelhando-se facilmente a um auricular comum.

O dispositivo foi desenhado para se adaptar a qualquer orelha e, de facto, ajustou-se facilmente à forma das orelhas em que foi testado, graças ao arco flexível com que está equipado.

Por ser tão leve, é um gadget de usabilidade confortável, mesmo após algumas horas de uso, tornando-se quase impercetível.

A par disso, uma vez que não é colocado dentro da orelha, assegura uma utilização higiénica - o que é muito pertinente, considerando que pode ser partilhado com outras pessoas.

Os auriculares possuem uma luz LED personalizável:

Além de permitir distinguir os dois auriculares, por via das cores definidas na aplicação (da qual falaremos adiante), a luz LED serve para avisar o utilizador quando o dispositivo está pronto para reconhecer uma conversa.

O volume é regulável no próprio auricular, através de dois botões instalados no topo.

Os dois auriculares são guardados e carregados numa caixa triangular, com um toque aveludado. Além de resistente, não é suscetível a riscos e pó. A caixa funciona magneticamente, sendo possível separar totalmente as duas partes.

Um aliado poderoso na hora de comunicar (funcionamento e "interface")

Por ser um auricular, o E1 é um dispositivo hands-free que permite conversas entre até 10 pessoas. Para utilizá-lo, contudo, é necessário instalar uma aplicação - disponível para Android e iOS.

Após instalar a app Vasco Connect, é necessário emparelhar os auriculares que quisermos juntar à conversa, entre um e 10, e definir o idioma que pretendemos que seja ouvido em cada um deles.

Depois, podemos nomeá-los e identificá-los por cores, conforme mostrámos anteriormente, sendo fisicamente distinguíveis pela luz LED.

All set! Podemos começar a conversar.

Com os auriculares emparelhados e as definições ajustadas, basta clicar no botão mais evidente do auricular para falar e esperar que os intervenientes ouçam a tradução no seu auricular, de forma automática. Bem simples!

Ativando o modo sem toque, na app, não é necessário premir qualquer botão, tornando a conversa mais natural.

A tradução é surpreendentemente rápida e, com os idiomas que testámos, fidedigna. Na rua, com sons de carros, por exemplo, funcionou muito bem.

Além disso, a aplicação Vasco Connect mostrou ser muito útil, porque transcreveu e armazenou as conversas, de forma competente.

Vasco Translator E1 traduz em dois modos: auricular e altifalante

Para se ajustar a vários contextos, o Vasco Translator E1 pode traduzir em dois modos, indo além das conversas:

👂 Modo auricular

Com este modo, cada participante deve ter um auricular e estar familiarizado com o funcionamento do Vasco Translator E1. Por isso, é ideal para conversas planeadas.

Pode ser útil em reuniões de trabalho, momentos de lazer com colegas/ amigos que falam outros idiomas, pequenos workshops e visitas a museus no estrangeiro, entre outros cenários. Se forem emparelhados dois ou mais auriculares, o modo auricular ativa-se por predefinição, sendo possível alterar para o modo altifalante durante a conversa.

🔊 Modo altifalante

Este modo é ideal para interações espontâneas ou urgentes, em que uma pessoa está a utilizar o auricular e outra está a falar para o microfone do dispositivo.

Pode ser útil em aulas, conferências, transportes públicos em que é necessário ouvir a indicação de uma saída ou paragem, idas ao médico ou assistir ao telejornal no estrangeiro, entre outros cenários. Se emparelharmos apenas um auricular, o modo altifalante ativa-se por predefinição, sendo possível alterar para o modo auricular durante a conversa, mediante emparelhamento de outro(s) auricular(es).

Testámos o Vasco Translator E1 com a aplicação no iOS e, conforme prometido, a utilização é muito simples, desde alterar entre os modos até emparelhar novos auriculares.

Apesar de inicialmente desafiante, a interface intuitiva simplifica a utilização e torna a curva de aprendizagem muito curta.

De ressalvar que a transcrição é verdadeiramente útil, pois permite acompanhar a conversa, caso seja preciso, e esclarecer uma ou outra palavra incompreendida pela audição.

O modo altifalante é competente, importando destacar que foi testado em distâncias relativamente curtas.

Nos testes em inglês, os sotaques "mais fechados", com algum ruído de fundo, foram perfeitamente compreendidos pelo E1 - incrível!

Falar todas as línguas com a ajuda da IA

No sentido de assegurar uma tradução fiável, rápida e precisa, e à semelhança do que oferece noutros dispositivos, a Vasco Translator utiliza mais de 10 sistemas de tradução baseados em IA.

Segundo a empresa, a IA é integrada da seguinte forma:

Compreensão da fala - Compreender aquilo que é dito é crucial para uma tradução fiável, especialmente considerando que o E1 traduz línguas complexas, com palavras ou termos confundíveis.

- Compreender aquilo que é dito é crucial para uma tradução fiável, especialmente considerando que o E1 traduz línguas complexas, com palavras ou termos confundíveis. Tradução do texto - A IA traduz o texto para a língua pretendida, num processo de melhoria constante. Descansando o utilizador, a Vasco Translator assegura que a sua equipa de especialistas avalia regularmente a qualidade das traduções e opta pelo melhor modelo para um determinado par de línguas.

- A IA traduz o texto para a língua pretendida, num processo de melhoria constante. Descansando o utilizador, a Vasco Translator assegura que a sua equipa de especialistas avalia regularmente a qualidade das traduções e opta pelo melhor modelo para um determinado par de línguas. Falar o texto traduzido - Após a tradução, a IA permite que os dispositivos transformem o texto em palavras faladas, sendo algumas vozes, por vezes, geradas com recurso à tecnologia.

- Após a tradução, a IA permite que os dispositivos transformem o texto em palavras faladas, sendo algumas vozes, por vezes, geradas com recurso à tecnologia. Filtragem do ruído de fundo - Para facilitar o processo de tradução, a IA distingue a voz dos ruídos de fundo, que podem ser sons da rua ou máquinas, contribuindo para a fiabilidade das traduções.

Desta forma, e considerando que estes mecanismos funcionam em contextos reais, conforme testámos, é possível obter traduções fidedignas e, por conseguinte, conversas mais produtivas.

Compatibilidade com o Vasco Translator V4 leva a tradução mais além

O emparelhamento via app é muito prático. Contudo, exige que estejamos ligados à Internet ou a gastar dados móveis. No estrangeiro, este cenário pode representar um problema.

Para evitá-lo, o Vasco Translator E1 pode ser conectado ao já conhecido Vasco Translator V4.

Além de potencializar as funcionalidades dos auriculares, incluindo a tradução de fotografias, de texto e de mensagens, o dispositivo V4 assegura acesso gratuito, ilimitado e vitalício à Internet em quase 200 países, por via do cartão SIM pré-instalado.

A par disto, ainda ajuda a poupar a bateria do smartphone. Afinal, sem o Vasco Translator V4, é o telemóvel que suporta os auriculares E1, por via da aplicação.

Para conectar os dois dispositivos, é necessário ligá-los e clicar no ícone 🎧, na parte superior direita do Vasco Translator V4.

De ressalvar que o V4 só deteta os auriculares E1 se estes não estiverem conectados a outro dispositivo.

Uma vez emparelhados, os dois dispositivos complementam-se perfeitamente, com a mesma mestria que conhecemos quando utilizamos a aplicação Vasco Connect, no smartphone.

Através do Vasco Translator V4 podemos utilizar o modo auricular e o altifalante, bem como ter conversas sem precisar de tocar no dispositivo.

Veredicto

Apesar de não ser um dispositivo que vá ser útil a toda a gente, para os viajantes e para aqueles que têm contacto frequente com idiomas diferentes, o Vasco Translator E1 pode ser game changer.

Por ser discreto, afasta os potenciais desconfortos que um dispositivo maior e mais evidente pode causar, e permite uma conversação muito mais fluída, quase natural.

Pessoalmente, acredito que o auricular é consideravelmente mais útil quando utilizado juntamente com outro(s) auricular(es), pois permite conversas fluídas. Contudo, há uma série de cenários em que o modo altifalante é pertinente.

Uma das desvantagens que lhe associo é não ser à prova de água, pois, dependendo do cenário, a integridade dos auriculares pode ser comprometida.

O Vasco Translator E1 está disponível, na loja oficial da marca, por 389 euros.

Vasco Translator E1