CEO da Ford afirma que a China tem 10 anos de avanço em relação aos carros elétricos

Em 2017, a Ford anunciou um investimento de 4500 milhões de dólares para transformar por completo a marca. No início desse ano, Mark Fields, então CEO da empresa, confirmou que iriam apostar fortemente em carros elétricos e condução autónoma. No entanto, Jim Farley, atual CEO da Ford, expressa preocupações com o momento atual da empresa.

Estratégia da Ford enfrenta desafios significativos

Cinco anos depois do anúncio de eletrificação pela Ford, a empresa lançaria cerca de 13 modelos elétricos e previa ter um carro completamente autónomo no mercado até 2021.

Poucos meses depois, a Tesla (na altura prestes a lançar o Tesla Model 3) ultrapassou a Ford em valor de mercado. O sucesso da empresa de Elon Musk pressionou a empresa centenária, responsável pelo automóvel que revolucionou a indústria, a investir fortemente numa tecnologia completamente nova para eles.

Chegamos a 2025 e a Ford lançou o Ford Mustang Mach-E, o Ford F-150 Lightning (uma pick-up elétrica) nos Estados Unidos e, recentemente, o Ford Explorer e o Ford Capri, que são variações do mesmo veículo. Mais discretamente, também introduziram o Ford Puma elétrico.

Além disso, decidiram dividir a empresa em duas entidades: Ford Model E (dedicada aos elétricos e software) e Ford Blue (focada nos motores a combustão). Esta separação surge numa tentativa de equilibrar a transição do poder dos motores de combustão para os elétricos ao longo do tempo.

No entanto, esta estratégia enfrenta desafios significativos.

2000 milhões de dólares: o custo de uma estratégia que não está a dar frutos

Na última divulgação de resultados, Farley confirmou que a empresa espera uma redução nos lucros esperados de 2000 milhões de dólares.

De acordo com a Bloomberg, em 2025 os lucros (antes de impostos) não deverão ultrapassar os 8500 milhões de dólares e poderão ficar abaixo dos 8000 milhões de dólares, uma queda significativa face aos 10.200 milhões de dólares registados em 2024. Desde o verão passado, as ações da empresa sofreram uma queda acentuada: mais de 35% do seu valor.

A Ford enfrenta um mercado de veículos elétricos onde as margens de lucro são estreitas ou até inexistentes, dadas as vendas em grande escala com que estas empresas operam. Além disso, o CEO observa que os gostos dos consumidores nos Estados Unidos são opostos ao conceito tradicional de "veículo elétrico".

São clientes que "têm necessidades muito exigentes para um veículo elétrico. Reboque, condução fora de estrada, viagens longas. Estes veículos têm aerodinâmica inferior e são muito pesados, o que implica baterias grandes e caras", afirma Farley.

Por isso, a estratégia da Ford é focar em veículos elétricos mais compactos. No entanto, a própria empresa começou com modelos como o Mustang Mach-E e o F-150 Lightning.

A outra alternativa é aprender diretamente com a China

"Hoje em dia, os automóveis estão a tornar-se dispositivos de transporte digital", disse-me Jim Farley, diretor executivo da Ford. E a China está 10 anos à frente no fabrico das baterias para esses carros e na criação dessa experiência de condução digital global, disse ele.

Afirmou Thomas L. Friedman, do The New York Times.

Farley elogiou o trabalho da China e confirmou que a Ford está a desmontar carros para entender como alcançaram essa vantagem competitiva.

Além da concorrência chinesa, os fabricantes de automóveis dos EUA enfrentam agora a possibilidade de uma guerra comercial que poderá aumentar significativamente os custos dos seus produtos. Por exemplo, o Ford Mustang Mach-E também é fabricado no México, e os aumentos sobre o aço e o alumínio irão inevitavelmente elevar o preço final do produto.

As esperanças da Ford estão depositadas na BlueOval City, uma fábrica gigante que custou 5600 milhões de dólares e foi concebida em 2021 sob a "Lei de Redução da Inflação" de Joe Biden. No entanto, este programa está agora em risco com a chegada de Donald Trump ao poder. Através deste programa, esperam produzir baterias a um custo mais baixo nos próximos anos.

